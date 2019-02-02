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"Закохала з перших слів": Оля Полякова представила лірик-відео на новий сингл

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2019 - 18:47

 

Відео: YouToube Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова представила лірик-виідео на пісню про сильну жінку "Мадонна". Артистка проанонсувала вихід композиції в Instagram. А лірик-відео з'явилося на її YouTube-каналі.

Артистка поцікавилася, з якої пісні розпочався день її шанувальників, а також оголосила про вихід нового хіта. Багато прихильників зазначили, що на концерті сингл звучав дещо інакше, але і нова версія припала до смаку.

"Дорогі мої! Спасибі величезне за ваші слова, тисячі коментарів у соцмережах. Lyric Video на пісню "Мадонна" вже на YouTube!" - написала "суперблондинка".

Фани артистки прийшли в захват від треку про незалежну, цілеспрямованої жінці, яку "нікому обійняти", адже вона відчуває "самотність у трону" і "чекає лише одного дзвінка".

"Пісня "Мадонна" однозначно зайняло перше місце в моєму плейлисті і в моєму серці. Браво!", "Всі пісні, але от "Мадонна" закохала в себе з перших слів. Кожна пісня у Вашому виконанні перетворюється в хіт", "Мадонна" - супер. У Харкові коли вперше почула, зрозуміла. Зараз 11 раз слухаю", "О, моя улюблена пісня з нових. Клас! Ви мій настрій", - відзначали коментатори, які встигли оцінити свіжий трек.

&quot;Закохала з перших слів&quot;: Оля Полякова представила лірик-відео на новий сингл

&quot;Закохала з перших слів&quot;: Оля Полякова представила лірик-відео на новий сингл

&quot;Закохала з перших слів&quot;: Оля Полякова представила лірик-відео на новий сингл

&quot;Закохала з перших слів&quot;: Оля Полякова представила лірик-відео на новий сингл

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що нещодавно Оля Полякова презентувала свій міні-альбом "Королева ночі", який включає 7 пісень.

Раніше Оля Полякова продемонструвала шикарну фігуру та довгі ноги під час зйомок нового шоу на одному з провідних українських каналів.

До речі, зваблива Оля Полякова показала відвертий і хвилюючий кадр з фільму "Основний інстинкт".

Відео: РБК-Україна

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