Володимир Дантес знайшов свого колумбійського брата

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Несподівана схожість двох співаків дивує

Володимир Дантес, український співак і ведучий, який вирушив на зимові канікули на відпочинок в Дубаї зі своєю дружиною співачкою Надією Дорофєєвою, спантеличив шанувальників дивним фото.

У своїх stories Instagram Володимир опублікував фотоколаж, на якому були об'єднані два кадра. Зліва колумбійського співака і композитора в жанрі реггитон, який виступає під псевдонімом Малума, а праворуч — фото самого Дантеса.

Фото: Малума і Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

"Малума + Дантес = брати", - свідчив підпис на фото по-іспанськи.

До цього підпису також була додана абревіатура з трьох англійських літер: "WTF?".

Варто відзначити, що схожість між співаками дійсно простежується: зачіска, риси обличчя, татуювання, томний погляд.

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Фото: Малума (instagram.com/maluma)

Фото: Малума (instagram.com/maluma)

Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розважаються Надя Дорофєєва та Володимир Дантес в басейні готелю в Дубаї. Приєднавшись до всесвітнього флешмобу на підтримку співачки Адель, яка залишила кар'єру, зіркове подружжя зібрали всіх надувних лебедів на території готелю і зняли зворушливе відео під пісню британської співачки. Підписники визнали це відео найкращим серед подібних.

Крім того, в тому ж басейні Володимир Дантес здивував незвичайним зізнанням. Він порівняв себе з пінгвіном, який завжди відданий одній самці.

А ще, Володимир Дантес запустив оригінальний флешмоб з фото Наді Дорофєєвої - тепер прогулятися з Надею може кожен. Поки співачка хворіла і не виходила з номера готелю в Дубаї, Дантес брав на прогулянки і екскурсії по екзотичному місту її фото на смартфоні. Шанувальники наслідували його приклад і приєдналися до забавного флешмобу, вони "брали" з собою Надю за покупками, в метро і в гості до родичів.

10 фактів про Наді Дорофєєвої (відео: РБК-Україна)