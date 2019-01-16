Володимир Дантес знайшов свого колумбійського брата

Несподівана схожість двох співаків дивує
Володимир Дантес, український співак і ведучий, який вирушив на зимові канікули на відпочинок в Дубаї зі своєю дружиною співачкою Надією Дорофєєвою, спантеличив шанувальників дивним фото.
У своїх stories Instagram Володимир опублікував фотоколаж, на якому були об'єднані два кадра. Зліва колумбійського співака і композитора в жанрі реггитон, який виступає під псевдонімом Малума, а праворуч — фото самого Дантеса.
Фото: Малума і Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)
"Малума + Дантес = брати", - свідчив підпис на фото по-іспанськи.
До цього підпису також була додана абревіатура з трьох англійських літер: "WTF?".
Варто відзначити, що схожість між співаками дійсно простежується: зачіска, риси обличчя, татуювання, томний погляд.
Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)
Фото: Малума (instagram.com/maluma)
Фото: Малума (instagram.com/maluma)
Фото: Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розважаються Надя Дорофєєва та Володимир Дантес в басейні готелю в Дубаї. Приєднавшись до всесвітнього флешмобу на підтримку співачки Адель, яка залишила кар'єру, зіркове подружжя зібрали всіх надувних лебедів на території готелю і зняли зворушливе відео під пісню британської співачки. Підписники визнали це відео найкращим серед подібних.
Крім того, в тому ж басейні Володимир Дантес здивував незвичайним зізнанням. Він порівняв себе з пінгвіном, який завжди відданий одній самці.
А ще, Володимир Дантес запустив оригінальний флешмоб з фото Наді Дорофєєвої - тепер прогулятися з Надею може кожен. Поки співачка хворіла і не виходила з номера готелю в Дубаї, Дантес брав на прогулянки і екскурсії по екзотичному місту її фото на смартфоні. Шанувальники наслідували його приклад і приєдналися до забавного флешмобу, вони "брали" з собою Надю за покупками, в метро і в гості до родичів.
10 фактів про Наді Дорофєєвої (відео: РБК-Україна)