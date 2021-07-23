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Винник до Дня Незалежності переспівав свій хіт разом із дітьми та віршами Стуса

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Львів, П'ятниця 23 липня 2021 16:38
Винник до Дня Незалежності переспівав свій хіт разом із дітьми та віршами Стуса Фото: Віктор Винник (прес-служба артиста)
Автор: Lite

Віктор Винник привітав українців з Днем Незалежності і заспівав вже давню і знану пісню, але у несподіваному дуеті - разом із дітьми.

Пісня "Я з України" вийшла в однойменному альбомі Віктора Винника і "МЕРІ" ще у 2016-му. Вона одразу стала однією з візитівок команди, а також своєрідним маніфестом на підтримку української ідентичності та мови і отримала широке висвітлення та обговорення серед різних слухацьких кіл.

Ось вже п’ять років поспіль кожен свій виступ музиканти завершують саме цим треком.

Нещодавно хороший знайомий команди режисер Олег Бачинський, який зняв для Віктора Винника і "МЕРІ" низку кліпів, а саме "Місто", "Прощатися", "Бувай ми здорова" тощо, запропонував цікавий спільний проєкт - спробувати виконати пісню "Я з України" разом із учнями трускавецьких шкіл, а також відзняти на неї відео.

Трускавець - рідне місто Винника, тут він свого часу закінчив школу. Ідея здалась Вікторові цікавою, тому він одразу погодився.

Винник до Дня Незалежності переспівав свій хіт разом із дітьми та віршами Стуса

Кадр зі зйомок відео

Треба зауважити, що в записі взяли участь звичайні діти, більшість із яких раніше зустрічалися зі співом тільки на уроках музики. Але дитяча щирість і безпосередність зробили свою справу - і пісня зазвучала абсолютно по-новому.

А під час зйомок відео старшокласники продекламували фрагменти віршів Василя Стуса, це стало справжньою родзинкою кліпу і наповнило роботу новими змістами.

Винник зауважив, що працювати над записом та зйомками цього спільного проєкту було надзвичайно цікаво, а результат вийшов дуже символічним. У пісні кілька поколінь українців об’єдналися навколо однієї мети - ще раз проголосити, що на карті світу є така країна, як Україна, і "ми з України!"

Раніше ми писали, що Віктор Павлік зворушив ніжним фото з новонародженим сином у Буковелі.

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