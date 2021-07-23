Винник до Дня Незалежності переспівав свій хіт разом із дітьми та віршами Стуса

Віктор Винник привітав українців з Днем Незалежності і заспівав вже давню і знану пісню, але у несподіваному дуеті - разом із дітьми.

Ось вже п’ять років поспіль кожен свій виступ музиканти завершують саме цим треком.

Пісня "Я з України" вийшла в однойменному альбомі Віктора Винника і "МЕРІ" ще у 2016-му. Вона одразу стала однією з візитівок команди, а також своєрідним маніфестом на підтримку української ідентичності та мови і отримала широке висвітлення та обговорення серед різних слухацьких кіл.

Нещодавно хороший знайомий команди режисер Олег Бачинський, який зняв для Віктора Винника і "МЕРІ" низку кліпів, а саме "Місто", "Прощатися", "Бувай ми здорова" тощо, запропонував цікавий спільний проєкт - спробувати виконати пісню "Я з України" разом із учнями трускавецьких шкіл, а також відзняти на неї відео.

Трускавець - рідне місто Винника, тут він свого часу закінчив школу. Ідея здалась Вікторові цікавою, тому він одразу погодився.

Кадр зі зйомок відео

Треба зауважити, що в записі взяли участь звичайні діти, більшість із яких раніше зустрічалися зі співом тільки на уроках музики. Але дитяча щирість і безпосередність зробили свою справу - і пісня зазвучала абсолютно по-новому.

А під час зйомок відео старшокласники продекламували фрагменти віршів Василя Стуса, це стало справжньою родзинкою кліпу і наповнило роботу новими змістами.

Винник зауважив, що працювати над записом та зйомками цього спільного проєкту було надзвичайно цікаво, а результат вийшов дуже символічним. У пісні кілька поколінь українців об’єдналися навколо однієї мети - ще раз проголосити, що на карті світу є така країна, як Україна, і "ми з України!"