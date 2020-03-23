Вікторія Булітко прокоментувала чутки про роман із Дмитром Дікусаром

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/bulitka)

Булітко відповіла на каверзні запитання

Користувачі в мережі обговорюють імовірність романтичних стосунків між акторкою Вікторією Булітко і танцюристом Дмитром Дікусаром. У рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», артистка розставила всі крапки на «і» щодо їх можливого роману.

Акторка відверто говорить: Дікусар відразу її попереджав, що шанувальники припишуть їм романтичні стосунки.

«Він мені так і сказав: «Тобі зі мною припишуть». Насправді симпатія один до одного присутня. Але якщо говорити про відносини «чоловік і жінка» не думаю, що між нами могло взагалі щось статися. У мене не вільне серце. А я – людина вірна. Тобто, як мінімум, обом людям треба бути вільними», – зазначила Вікторія Булітко в інтерв'ю каналу «Україна».

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/bulitka)

Проте, артистка зізнається, що у неї з Дмитром залишилися дуже теплі стосунки.

«Ось, наприклад, на День народження Григорія Миколайовича Чапкіса я не могла вибрати сукню. Знімала відео і потім надсилала Дімці, мовляв порадь, у якій іти, – поділилася Булітко в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях» і розповіла, як реагує на таке спілкування її коханий. – Відчуття того, що мене ревнують, було. Притому що мій коханий взагалі не ревнивий».

Зараз Вікторія щаслива в особистому житті. Обговорювати попередні стосунки акторка не хоче. Але в той же час дивує зізнанням, як закінчувала їх:

«Я завжди втікала з сумкою. Просто я з тих людей, хто не може заподіяти біль. Незручно, ніяково сказати: «Все, бувай». Тому треба було просто втекти, поки його не було вдома», – сміється артистка.

За словами Вікторії, в її житті не було стосунків, у яких її ображали. Вона вибирає безпечних чоловіків.

«До речі, про Діму Дікусара. Ось, можливо, тому я б із ним ніколи не зустрічалася, бо подумала б: «Ні, така, напевно, людина... можливо, він би мені заподіяв біль», – поділилася Булітко в інтерв'ю каналу «Україна».