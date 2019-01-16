Вікторія Бекхем підірвала мережу запальним танцем (відео)

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Зазвичай екс-"перчинка" поводиться на людях більш стримано

Відома модельєр і екс-учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем, яка днями показала нову зачіску дочки Харпер, відома своєю стриманою поведінкою на публіці, і навіть на фотографіях вона практично ніколи не посміхається. Однак ніщо людське їй не чуже - Вікі наочно показала всім, що вона теж вміє розважатися і веселитися.

На сторінці дружини футболіста Девіда Бекхема в Instagram з'явилося кумедне відео, на якому вона танцює з героїнею біографічного мюзиклу про життя культової американської співачки Тіни Тернер, актрисою Едріен Уоррен, і перукарем Кеном Пейвсом.

Знімали ролик прямо в стінах театру Олдвіч в Лондоні, куди Вікторія прийшла подивитися той самий мюзикл в компанії своїх друзів Дерека Бласберга і Кена Пейвса і батьків.



"Так розважилися сьогодні", – зазначила Бекхем під відео.

Відео: (instagram.com/victoriabeckham)

Ролик викликав справжній фурор серед шанувальників Вікторії - менш ніж за добу він набрав 1,2 мільйона переглядів.

"Щаслива бачити, як тобі весело", "Можна і мені з вами?", "Не можу повірити - Вікторія посміхається", "Давно не бачила цей її бік", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото з сімейного святкування Нового року.

Раніше ми повідомляли, що Девід Бекхем розповів про різдвяні традиції в сім'ї. Він зізнався, що Різдво для нього — це суто сімейне свято, коли всі близькі збираються за одним столом.