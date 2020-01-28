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Віка і Слава з НеАнгелів зізналися, що їх не влаштовує одна в одній

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 14:28
Віка і Слава з НеАнгелів зізналися, що їх не влаштовує одна в одній
Слава й Віка з Неангелів (фото: прес-служба)

Віка і Слава не "вислизнули" від гострого питання

В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», солістки популярної групи НеАнгели розповіли, які розбіжності виникають в колективі і чому співачки воліють не давати спільні інтерв'ю.

Група НеАнгели вже 13 років в українському шоу-бізнесі. За цей час у колективі жодного разу не змінився склад. Як була руденька Слава й темненька Віка, так і залишаються. Проте якщо вони разом на сцені й у кліпах, то інтерв'ю зазвичай дають... окремо!

  • «Ми не можемо разом на одному дивані говорити в одну камеру окремо. У нас виходить так, що хтось когось перебиває», – пояснює Слава Камінська в програмі «Ранок з Україною».

Інша учасниця групи – Вікторія Смеюха – впевнена: в тому, що, вони з колегою мають різні погляди, немає нічого поганого: «У нас завжди кардинально відрізняються думки з того чи іншого приводу. Це не є погано. Я вважаю, що в цьому і є сила нашого гурту».

Віка і Слава з НеАнгелів зізналися, що їх не влаштовує одна в одній

Проте, за стільки років спільної роботи дівчат напевно є те, що їх не влаштовує. Журналісти каналу «Україна» поцікавились у Слави й Віки, що їх дратує одна в одній.

  • «Ох, таке гостре питаннячко! Звичайно, в основному тільки професійні питання мене можуть у чомусь не влаштовувати – робота на сцені, робота з аудиторією, вибір одягу», – розповідає Віка.

А ось Слава переконана: вся справа в тому, що дівчата проводять разом дуже багато часу.

  • «Коли вмикається камера, з’являється дуже дивна аура загадковості в нашому з нею спілкуванні. Ми занадто багато часу проводимо разом», – зізналася Слава в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в латексі показала спокусливі форми в пікантній йога-позі.

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