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Віка з НеАнгелів розкрила несподівані подробиці особистого життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2020 - 16:35
Віка з НеАнгелів розкрила несподівані подробиці особистого життя
Слава Камінська Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка висловилася про останні стосунки

Віка Смеюха з гурту НеАнгели дуже хоче родину, але зустріти того самого їй поки не вдалося. Її колега Слава Камінська доволі довго і болісно переживала розлучення з чоловіком Едгаром Камінським. Зараз у кожного з них своє особисте життя і другі половинки, але якщо чоловік вже представив свою обраницю, то співачка тримає всі подробиці про коханого в найсуворішому секреті. У програмі "Слава+" співачки трохи прочинили завісу таємниці над особистим життям.

Віка Смеюха заявила, що зараз стоунків у неї немає, а останні були досить проблематичними.

"Зараз у мене повне затишшя. Штиль. Але я не можу назвати стосунки, які були справжніми. Вони були складними і не сильно сімейними. Я дуже сімейна, я за сім'ю, інститут шлюбу. Так вийшло, що я вибрала таку людину, з яким не можна було побудувати сімейні стосунки. Складно було зробити з цих стосунків щось серйозне", - зазначила Віка.

Віка з НеАнгелів розкрила несподівані подробиці особистого життя

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Вона проговорилася, що її колега Слава Камінська була знайома з чоловіком, хоч сама Віка широкої громадськості його не показувала. Втім, співачки дуже багато знають про особисте життя одна одної.

Слава, в свою чергу, розговорилася про розрив з чоловіком Едгаром Камінським і зізналася, що їй тільки недавно вдалося налагодити спілкування з ним.

"Спочатку ми не спілкувалися. Спілкуватися більш або менш нормально ми почали відносно недавно", - розповіла вона.

Також Слава озвучила одну з причин розлучення, натякнувши на те, що в їх стосунки втрутилися друзі чоловіка.

Віка з НеАнгелів розкрила несподівані подробиці особистого життя

Фото: Слава Камінська з колишнім чоловіком і дітьми (instagram.com/babaslavka)

"У нього занадто багато було прекрасних друзів, які розповідали, хто гарний, а хто – ні, і як потрібно поступати. А він такий – іноді прислухається до думки. На мій погляд, його почали оточувати не дуже толерантні і нормальні люди", - зауважила співачка.

Слава зазначила, що діти сумують за батьком, їздять до нього в гості, але чеез зайнятість Едгара вони ще раніше звикли до відсутності тата вдома. Тим часом вона встигла познайомити сина Леонарда і дочку Лауру з новим обранцем, але представила його як свого друга.

Відео: YouTube/ЛюксФМ

Раніше Слава Камінська з гурту НеАнгели висловилася про нового коханого і другу половинку колишнього чоловіка Едгара Камінського.

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Автор: Lite

Теги Новини України Віка СмеюхаНеАнгелыСлава Камінська
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