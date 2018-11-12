ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"ВІА Гра" випустила перший кліп в оновленому складі

Lite » Зірки 12.11.2018 - 17:44

Відео: ВІА ГРА – "Я полюбила монстра" (youtube.com/Meladze Music)

Українська група "ВІА Гра" випустила свій перший кліп після оновлення складу колективу. Відео на композицію "Я полюбила монстра" було опубліковано на Youtube-каналі продюсерського центру Костянтина Меладзе.

Пісня була представлена дещо раніше, на початку жовтня.

&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі

Скріншот з відео (youtube.com/Meladze Music)

Музику до пісні написав продюсер групи Костянтин Меладзе, а співавтором слів стала Ольга Меганська. Режисером кліпу виступив Хіндрек Маасик.

&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі
Скріншот з відео (youtube.com/Meladze Music)

Думки фанатів з приводу кліпу розділилися. Одні назвали відео нудним, інші ж відзначили сексуальність і хороший вокал дівчат.

&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі

&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі

&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі

&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складіСкріншот коментарів (youtube.com/Meladze Music)

Нагадаємо, що спочатку групу "ВІА Гра" покинула Міша Романова. Причиною її відходу стала вагітність. Її місце в групі посіла 26-річна Ольга Меганская з Росії. А на початку вересня закінчився контракт Анастасії Кожевнікової - їй на заміну взяли 23-річну Уляну Синецкую.

&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складі&quot;ВІА Гра&quot; випустила перший кліп в оновленому складіФото: оновлена "ВІА Гра" (instagram.com/omeganskaya)

Так що з минулого складу групи, який був сформований в 2013 році, залишилася тільки Еріка Герцег.

Нагадаємо, легенда 90-х Backstreet Boys випустила новий кліп до 25-річчя групи. Chances став другим кліпом бойз-бенду за останні п'ять років.

Раніше відома українська співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва опублікувала відео з кадрами свого кліпу, а ще розповіла фоловерам цікаві факти про зйомки кліпу "Sexy Bambina", який вийшов ще в кінці 2011 року.

До речі, екс-ВІА Гра оголилася для чоловічого глянцю.

Віра Брежнєва: цікаві факти

Новини України ВІА ГравидеогруппаЕріка Герцегклип
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся