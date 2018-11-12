"ВІА Гра" випустила перший кліп в оновленому складі

Відео: ВІА ГРА – "Я полюбила монстра" (youtube.com/Meladze Music)

Українська група "ВІА Гра" випустила свій перший кліп після оновлення складу колективу. Відео на композицію "Я полюбила монстра" було опубліковано на Youtube-каналі продюсерського центру Костянтина Меладзе.

Пісня була представлена дещо раніше, на початку жовтня.

Скріншот з відео (youtube.com/Meladze Music)

Музику до пісні написав продюсер групи Костянтин Меладзе, а співавтором слів стала Ольга Меганська. Режисером кліпу виступив Хіндрек Маасик.



Скріншот з відео (youtube.com/Meladze Music)

Думки фанатів з приводу кліпу розділилися. Одні назвали відео нудним, інші ж відзначили сексуальність і хороший вокал дівчат.

Скріншот коментарів (youtube.com/Meladze Music)

Нагадаємо, що спочатку групу "ВІА Гра" покинула Міша Романова. Причиною її відходу стала вагітність. Її місце в групі посіла 26-річна Ольга Меганская з Росії. А на початку вересня закінчився контракт Анастасії Кожевнікової - їй на заміну взяли 23-річну Уляну Синецкую.

Фото: оновлена "ВІА Гра" (instagram.com/omeganskaya)

Так що з минулого складу групи, який був сформований в 2013 році, залишилася тільки Еріка Герцег.

Нагадаємо, легенда 90-х Backstreet Boys випустила новий кліп до 25-річчя групи. Chances став другим кліпом бойз-бенду за останні п'ять років.

Раніше відома українська співачка і колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва опублікувала відео з кадрами свого кліпу, а ще розповіла фоловерам цікаві факти про зйомки кліпу "Sexy Bambina", який вийшов ще в кінці 2011 року.

До речі, екс-ВІА Гра оголилася для чоловічого глянцю.

Віра Брежнєва: цікаві факти