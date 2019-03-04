Весняна несподіванка: в Олі Полякової з'явилися комахи

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка поділилася весняним настроєм, яке подарували їй її нові улюбленців

Оля Полякова, яка нещодавно святкувала день народження своєї старшої дочки Марії і яскраво привітала її з цією чудовою подією, опублікувала несподіване відео в Instagram stories. Співачка показала своїм фоловерам, як розводить метеликів прямо у власній квартирі. Одна з комах вже встигла залишити кокон і оселилася на ближче до сонячного світла прямо на гардинах.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Друзі, у нас вилупився метелик, ось такий красунчик. А ось ще один кокон і він теж скоро вилупиться. Він навіть ворушитися", - прокоментувала відео в стоирз Оля.

Комаха яскравого забарвлення не боїться людей, тому співачка змогла навіть торкнутися до неї. Крім того, в банці дозріває ще один кокон, який теж незабаром перетворитися в прекрасного метелика.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Чи був це подарунок на день народження Марії і що зіркова родина збирається робити далі з метеликами співачка не розповіла, однак, помітно, що весняний настрій вже відвідало її будинок.

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