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Весняна несподіванка: в Олі Полякової з'явилися комахи

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2019 - 17:44
Весняна несподіванка: в Олі Полякової з'явилися комахи
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка поділилася весняним настроєм, яке подарували їй її нові улюбленців

Оля Полякова, яка нещодавно святкувала день народження своєї старшої дочки Марії і яскраво привітала її з цією чудовою подією, опублікувала несподіване відео в Instagram stories. Співачка показала своїм фоловерам, як розводить метеликів прямо у власній квартирі. Одна з комах вже встигла залишити кокон і оселилася на ближче до сонячного світла прямо на гардинах.

Весняна несподіванка: в Олі Полякової з'явилися комахи

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Друзі, у нас вилупився метелик, ось такий красунчик. А ось ще один кокон і він теж скоро вилупиться. Він навіть ворушитися", - прокоментувала відео в стоирз Оля.

Комаха яскравого забарвлення не боїться людей, тому співачка змогла навіть торкнутися до неї. Крім того, в банці дозріває ще один кокон, який теж незабаром перетворитися в прекрасного метелика.

Весняна несподіванка: в Олі Полякової з'явилися комахи

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Чи був це подарунок на день народження Марії і що зіркова родина збирається робити далі з метеликами співачка не розповіла, однак, помітно, що весняний настрій вже відвідало її будинок.

Читайте також про те, що Оля Полякова неоднозначно натякнула, що не проти поїхати на Євробачення замість учасників, що відмовилися, проте, її підписники всерйоз сприйняли слова зірки.

А ще недавно Оля Полякова похвалилася своїми шикарними ногами в чудовому вбранні на прем'єрі фільму, в якому виконала одну з головних ролей.

Крім того, стало відомо, як Полякова прокоментувала жаркий поцілунок з Дашею Астаф'євою, який увійшов в одну зі сцен фільму "Свінгери 2".

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