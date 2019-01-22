"Вершина підкорена": Тіна Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачку нагородили за "Кращу жіночу роль", яку вона зіграла у фільмі "Колишні"

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка зачарувала всесвітньо відому зірку в проекті Голос країни 9, розповіла про своє чергове досягнення і підкорену вершину - вона отримала нагороду міжнародного кінофестивалю SFAAF за "Кращу жіночу роль". Про це зірка повідомила на сторінці в Instagram.

Кароль виконала одну з головних ролей у короткометражці режисера Євгена Баранова "Колишні". Вона постала перед шанувальниками у незвичному образі – з короткою стрижкою і темним волоссям. За сюжетом, артистка грає дівчину, яка не може побудувати гармонійні стосунки зі своїм нареченим через примари її колишніх коханих. Варто відзначити, що і сама картина взяла головний приз фестивалю в номінації "Кращий фантастичний короткометражний фільм".

"Фільм "Колишні" здобув перемогу на кінофестивалі SFAAF відразу в двох номінаціях - "Кращий фантастичний короткометражний фільм" ( Євген Баранов) і "Найкраща жіноча роль" (Тіна Кароль). Вітаю всю команду з ще однією перемогою!" - написала артистка в мікроблозі.

Шанувальники почали вітати її з черговим знаковим досягненням, зазначивши, що талановиті люди - талановиті у всьому.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ніхто і не сумнівався, адже ти найкраща!", "Вітаю Тіна! Ти гідна всіх перемог!", "Талановита людина - талановита у всьому! Вітаю, Тіна, нова вершина підкорена, далі - більше, не зупиняйся!", "Дуже круто! Вітаю від усієї душі. Думаю, що далі – більше", "Тінуся, ти найкраща! Вітаю тебе з перемогою, тому що по-іншому просто бути не може", - щиро раділи за свою улюбленицю її фани, висловивши надію, що незабаром також зможуть побачити і оцінити картину.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль підкорила мережу жіночним і спокусливим вбранням.

До речі, Тіна Кароль показала відеоролик, на якому її син Веніамін грає на фортепіано, зворушливо підписавши кадр.

Відео: РБК-Україна