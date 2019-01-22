ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Вершина підкорена": Тіна Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.01.2019 - 20:27
"Вершина підкорена": Тіна Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачку нагородили за "Кращу жіночу роль", яку вона зіграла у фільмі "Колишні"

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка зачарувала всесвітньо відому зірку в проекті Голос країни 9, розповіла про своє чергове досягнення і підкорену вершину - вона отримала нагороду міжнародного кінофестивалю SFAAF за "Кращу жіночу роль". Про це зірка повідомила на сторінці в Instagram.

Кароль виконала одну з головних ролей у короткометражці режисера Євгена Баранова "Колишні". Вона постала перед шанувальниками у незвичному образі – з короткою стрижкою і темним волоссям. За сюжетом, артистка грає дівчину, яка не може побудувати гармонійні стосунки зі своїм нареченим через примари її колишніх коханих. Варто відзначити, що і сама картина взяла головний приз фестивалю в номінації "Кращий фантастичний короткометражний фільм".

"Фільм "Колишні" здобув перемогу на кінофестивалі SFAAF відразу в двох номінаціях - "Кращий фантастичний короткометражний фільм" ( Євген Баранов) і "Найкраща жіноча роль" (Тіна Кароль). Вітаю всю команду з ще однією перемогою!" - написала артистка в мікроблозі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Tina Karol (@tina_karol)

Шанувальники почали вітати її з черговим знаковим досягненням, зазначивши, що талановиті люди - талановиті у всьому.

&quot;Вершина підкорена&quot;: Тіна Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Ніхто і не сумнівався, адже ти найкраща!", "Вітаю Тіна! Ти гідна всіх перемог!", "Талановита людина - талановита у всьому! Вітаю, Тіна, нова вершина підкорена, далі - більше, не зупиняйся!", "Дуже круто! Вітаю від усієї душі. Думаю, що далі – більше", "Тінуся, ти найкраща! Вітаю тебе з перемогою, тому що по-іншому просто бути не може", - щиро раділи за свою улюбленицю її фани, висловивши надію, що незабаром також зможуть побачити і оцінити картину.

&quot;Вершина підкорена&quot;: Тіна Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю

&quot;Вершина підкорена&quot;: Тіна Кароль отримала нагороду міжнародного кінофестивалю

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль підкорила мережу жіночним і спокусливим вбранням.

До речі, Тіна Кароль показала відеоролик, на якому її син Веніамін грає на фортепіано, зворушливо підписавши кадр.

Відео: РБК-Україна

"Богиня": Тіна Кароль вразила фанатів глибоким декольте Тіна Кароль показала архівне шкільне фото
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся