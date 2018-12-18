"Вік жінки": Ештон Кутчер оприлюднив фото дружини без макіяжу

Фото: Ештон Кутчер (РБК-Україна)

Публікувати сімейні знімки не є традицією у подружжя Кутчер-Куніс, проте дечим вони всеж-таки поділилися з шанувальниками

Міла Куніс і Ештон Кутчер — чи не найкрасивіша пара Голлівуду, і разом з тим, найскритніша.

В акаунтіі Instagram Ештона не знайти милих сімейних фото або звітів з публічних заходів. Тільки кадри з улюблених фільмів зірки, трохи їжі і дуже багато просто дивних фото, публікації з дружиною — велика рідкість. Тому, подробиці його особистого життя доводиться дізнаватися з рідкісних інтерв'ю західним ЗМІ або по знімках папарацці.

В одному з інтерв'ю Куніс розповіла про причини життя офлайн: "Раніше Ештон був неймовірно просунутим, що стосується соцмереж, хотів бути ближче до людей. Але потім все якось повернулося в негативну сторону, з'явилися і злість, і ненависть, а це вже не жарти". Можливо це і стало причиною, тому Ештон у своєму акаунті в Instagram дуже рідко викладає сімейні фото.

У Міли Куніс на сторінці в Instagram схожа історія, всього кілька десятків фото, і тільки пара з них з чоловіком.

Фото: Зірка Голлівуду в домашній обстановці (instagram.com/aplusk)

Тому, раптове фото Міли, в домашній обстановці, яке з'явилося в записі Ештона здивувало багатьох шанувальників. Свою дружину Кутчер застав за поїданням бутерброда, і вона трохи попозувала йому на камеру. "Домашня" Міла без макіяжу і зачіски також чарівна — вирішили підписники.

Не обійшлося і без кумедних жартувань, адже Ештон все-таки комедійний актор. "Рік жінки" — написано на футболці Мили, проте, її чоловік сприйняв цю фразу по-своєму: "Поправочка - "вік жінки", - написав він під фото.

Втім, через деякий час Міла опублікувала це фото на своїй сторінці Instagram, і підписала - "Вся сутність жінки", це подружжя - чудова комедійна пара.

Також ми писалаи, щр популярна американська актриса українського походження Міла Куніс на своїй сторінці в Instagram поділилася відвертим знімком. Зірка опублікувала фотографію, на якій вона зображена топлес.

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