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Ведучий Холостяк -10 пояснив, чому у Макса Михайлюка не склалися стосунки з Дашею

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.06.2020 - 12:05
Ведучий Холостяк -10 пояснив, чому у Макса Михайлюка не склалися стосунки з Дашею
Макс Михайлюк і Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Григорій Решетник розповів, чого не вистачило пари для міцного союзу

Шанувальники проекту Холостяк 10 сподівалися, що Макс Михайлюк і Даша Ульянова залишаться разом, але пара розлучилися після закінчення проекту. Причиною став інцидент на шоу – дівчина не змогла пробачити обранцеві інтим з однією з учасниць. Незмінний ведучий проекту Григорій Решетник трохи пролив світло на ситуацію і пояснив, чому пара не змогла побудувати міцні стосунки. Він вважає, що закоханим слід було поговорити і пояснити всі спірні моменти, а також зменшити градус емоцій.

Гргорий зазначив, що, на його думку, під кінець проекту у пари було емоціней виснаження, що і вплинуло на їх сосунки, про що він розповів у програмі "Слава +" на Youtube-каналі "Люкс ФМ".

"Чогось не вистачило під фінал. Мені здається, було емоційне виснаження у кожного з них. Можливо, треба було трохи спокійніше поспілкуватись Даші і Максу, знайти ці моменти. У Макса теж таке емоційне виснаження...." - поділився думкою Григорій.

Ведучий Холостяк -10 пояснив, чому у Макса Михайлюка не склалися стосунки з Дашею

Фото: Холостяк-10 Макс Михайлюк вибрав у фіналі Дашу, але пара не склалася (instagram.com/flymax305)

Також він зазначив, що запорука здорових і щасливих стосунків у парі – вміння відкрито вести диог з партнером.

"Завжди треба у стосунках розмовляти, сідати і донести свою точку зору, а не на здогадках щось вибудовувати", - порадив ведучий.

Не останню роль зіграла і раптова популярність. За словами Григоря – це нелегке випробування.

Ведучий Холостяк -10 пояснив, чому у Макса Михайлюка не склалися стосунки з Дашею

На фіналі Холостяк 10 і його обраниця не приховували почуттів (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Ти дуже популярним стаєш після проекту. І ця популярність може обрушитися моментально. Не зіркова хвороба - несподівана популярність... Були ситуації: заходимо ми в ресторан з холостяком і сидять дівчата. І вони всі: "Це холостяк!" Я в дверях стою і кажу: "Слухай, ти біжи в машину. Я їх затримаю!" На світлофорах виривають наших холостяків. Складно як хлостяку, так і холостячці. Їх можу зрозуміти. Їм здається, що це назавжди. Їм хочу порадити трохи спокійніше і легше до цього ставитися і жити реальним життям", - зазначив ведучий Холостяка.

Раніше Григорій Решетник розповів про інтим і інтимні сцени на проекті "Холостяк".

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Автор: Lite

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
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