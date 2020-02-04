Ведучим трансляції з бекстейджу Національного відбору на Євробачення-2020 став Володимир Бірюков

Володимир Бірюков (колаж: СТБ)

У Володимира Бірюкова більше 10 років досвіду висвітлення пісенного конкурсу Євробачення

Уже цієї суботи 8 лютого в прямому ефірі на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ стартує головна музична подія року – Національний відбір на Євробачення-2020. Традиційно паралельно з телеефіром в HD-якості та з ексклюзивним контентом під час рекламних пауз на офіційних сторінках СТБ в Facebook та Youtube буде йти пряма трансляція відбору.

Цього року ведучим включень з бекстейджу став Володимир Бірюков – теле- та радіожурналіст з 11-річним досвідом висвітлення конкурсу Євробачення.

Володимир з 2009 року співпрацює з конкурсом у складі делегації преси. Вів прямі трансляції бекстейджу та працював на червоних доріжках під час відкриття Red Carpet Opening Ceremony - Eurovision Song Contest. Співпрацював з такими конкурсантами як: Loreen, BLUE, Bonnie Tyler, JEDWARDS, Alexander Rybak, Arash, Netta, Emmelie de Forest, Måns Zelmerlöw, Conchita WURST та багатьма іншими. Автор книги «Історія (НЕ)відомого журналіста», у якій розповідає про залаштунки Євробачення.

Окрім того, Володимир Бірюков став ведучим онлайн-проекту СТБ «Щоденники Євробачення». Це буде серія позаефірних ексклюзивних відео, в які ввійдуть гострі інтерв’ю з учасниками Національного відбору та огляди репетицій прямих ефірів. Виходити «Щоденники Євробачення» також будуть на офіційних сторінках СТБ в Youtube та Facebook.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Евробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ та телеканалі Суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ.

Телевізійна зйомка Національного відбору відбудеться у столичному Будинку культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

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