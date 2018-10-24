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"Адже ж скажуть - погана мати": Седокова відповіла на закиди в недостатній любові до своїх дітей

Lite » Зірки 24.10.2018 - 20:35
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

У Анни Сєдокової троє дітей і якось вона в мережі скаржилася, що у неї мало часу для дітей iз-за роботи

Відома 35-річна співачка Анна Сєдокова є мамою трьох дітей. Багатодітна мати виховує 14-річну Аліну, семирічну Моніку і маленького однорічного Гектора. Щоб повноцінно утримувати дітей, зірці доводиться багато працювати. Вона скаржилася в мережі, що відмовляє собі у вихідних заради підробітку — ведення корпоративів та через це хейтери дорікнули її недостатньої любові до дітей. Однак сьогодні, 24 жовтня Седокова опублікувала відео в своєму Instagram відео про те, як проводить час з дітьми і пост з відповіддю на закиди недоброзичливців.

&quot;Адже ж скажуть - погана мати&quot;: Седокова відповіла на закиди в недостатній любові до своїх дітей

Скріншот: кадр з відео (instagram.com/annasedokova)

"Раз вже у нас сьогодні день відвертих розмов, то покажу тобі маленький шматочок домашнього відео. Мені здається таким безглуздим знімати себе, коли граю з дітьми, але ж якщо я це не запощу, адже скажуть же - хренова мати. Ми в неї в Instagram не бачили, що вона з дітьми от час проводить, значить, не було цього! Найголовніші моменти проходять повз Instagram, навіть не дивлячись на те, що ми люди публічні, і це може бути сміх сина, можуть бути сльози", - написала АннаСедокова.

&quot;Адже ж скажуть - погана мати&quot;: Седокова відповіла на закиди в недостатній любові до своїх дітей

Скріншот: кадр з відео (instagram.com/annasedokova)

Також зірка пояснила фоловерам, чому у неї не так багато фото і відео з дітьми в соцмережі.

"У ці моменти ми точно не дістаємо камеру і не думаємо - як же так зняти, щоб шкіра ідеальної вийшла в кадрі. Ці моменти залишаються з нами і ніхто про них не знає. Просто не судіть нас, будь ласка. Ми точно такі ж, як усі. З мільйоном таракашок в голові. Просто цих тарганів багато знають по іменах... P. S. А відео я все-таки примудрилася зняти. Вибачте за не дуже гламурний лук оф зе дей", - такі слова були написані в пості співачки.

Відео (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова рассказала, який чоловік повинен бути поруч з нею.

Раніше Сєдокова розповіла, кого вважає найкрасивішою жінкою в світі.

До цього популярна українська співачка Анна Сєдокова розповіла фанатам, як провела відпочинок Порто-Черво (Сардинія).

Відео: РБК-Україна

Новини України Ганна Сєдоковадетипевец
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