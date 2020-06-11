Натхненна Настя Каменських в купальнику поділилася безхмарним щастям в райському місці

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка порадувала шанувальників новим влогом

Настя Каменських і Потап обожнюють подорожувати – пара облюбувала Мексику, де встигла побувати кілька разів. Остання поїздка відбулася минулої осені, а враженнями від побаченого артистка ділитися досі. Так, Настя представила барвисте щасливе відео з нарізки кадрів, зроблених під час мексиканської подорожі, а також новий влог на цю тему.

У короткому ролику на сторінці в Instagram вона показала, як веселиться на березі океану, позує в купальниках і насолоджується безтурботністю.

"Дуже сумую по Мексиці! Ця країна подарувала стільки спогадів! Мені приємно розділяти їх з вами!" - підписала захоплюючі дух кадри зірка.

Настя Каменських показала захоплюючі кадри з Мексики (відео: instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам відразу сподобалися барвисті кадри під музику і вони прийшли в захват.

Яка, ви, Настя, стали щаслива

Ви шикарна пара. Любові вам і діток вже пора

Яке гарне і приємне відео

Яка ви красива

Ви неймовірно красива. Не втомлююся вами захоплюватися!

Це неймовірно красиво і приємно дивитися

Ідеально!

Скріншот коментарів

Також Настя представила повноцінний влог про подорож. Пара з'їздила на екскурсію і показала місцеві визначні пам'ятки, розповівши короткі цікаві відомості про знакові місця Юкатана і локації проживання племені майя, їх традиції і умови життя, уклад. Також виявилося, що Олексій боїться висоти, але при цьому переживає за дружину під час важкого підйому на піраміди. Пара побувала в еко-парку Шкарет і потрапила на свято День мертвих (Dia de los Muertos).

Співачка пропливла з чоловіком по підземній річці, щоредставляє собою цілий лабіринт. "Я так закохалася в цей менталітет, в цю націю, танці і пісні!" - підсумувала Настя в кінці відео. "Настрій шалений!" - підтвердив Потап.

Відео: YouTube/NKofficial

До речі, Потап розповів, як любить проводити час з Настею Каменських, про сімейні традиції і улюблені місцях для відпочинку.

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Автор: Lite