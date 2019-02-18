Ванюшці два роки: Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, що подарували синові на день народження

Щасливі ведучі відзначили свято тихо, без особливої "публічності"

Счастливые звездные родители, пара именитых украинских ведущих – Юрий Горбунов и Катя Осадчая – отметили в солнечный день 18 февраля день рождения своего совместного сыночка. Малышу исполнилось два года. При этом Осадчая и Горбунов, как говорят, отметили тихо – без десятка фото и видео на своих соцстраничках. И все же родители не смогли утаить, что именно подарили сынишке.

Так, в сториз на своей instagram-страничке Катя Осадчая, которая ранее восхитила фанов солнечным весенним фото, опубликовала фото аппетитного торта, украшенного малиной, клубникой, шоколадными крошками. Судя по всему, тортик испекла сама звездная мама, поместив по центру свечку в форме цифры 2.

Осадчая и Горбунов отпраздновали двухлетие сына Ивана (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот Юрий Горбунов сфотографировался в магазине детских игрушек с большим красно-желтым "камазом". Горбунов только отметил, что было бы хорошо чтобы в его детстве было столько игрушек.

"Куди в вихідний день обов‘язково заходять батьки? Правильно, в магазин іграшок! Ех, якби в мене було в дитинстві стільки іграшок! Я був би зовсім іншою людиною!" — с улыбкой подписал фото Горбунов.

Юрий Горбунов подобрал подарок к двухлетию сына (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что сын Осадчей и Горбунова появился на свет 18 февраля 2017 года. Сами же телеведущие официально расписались в 2017 году. До этого пара долгое время удачно скрывала свои отношения от любопытной прессы.

Юрий Горбунов на прогулке с сыном Ваней (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила эффектным нарядом со змеиным принтом.

До этого Катя Осадчая поразила поклонников шикарным образом.