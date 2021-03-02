Валік Міхієнко втратив батьків: вилікувати не вдалося

За словами Валентина, який свого часу приїхав з Дніпра в столиці заради успішної телевізійної кар'єри, в один момент йому довелося кинути все і повернутися в рідне місто.

"Коли був у Києві, у батька стався інсульт. Повернувся додому допомагати, але мама відправила мене назад до Києва, тому що вона справлялася. У столиці я заробляв гроші, щось відсилав батькам. Коли у мами діагностували онкологію, довелося залишити роботу і повернутися в Дніпро. Розумів, що ця історія надовго. На заощадження відкрили з товаришем бар. За підсумком бізнес пішов у мінус. Відбили лише 70% від вкладень. Але, принаймні, бізнес хоч якось відволікав", - розповів він.

Однак вилікувати рідних не вдалося.

"Коли переїхав назад в Дніпро, всі мамині подруги і родички говорили, що я молодець, адже повернувся. Але у мене в голові не було і думки вчинити інакше. Ти ж не можеш просто залишити двох найближчих людей і не доглядати за ними. Батьків не стало, коли мені було 25 років. Вони пішли з різницею менше ніж на рік", - додав гуморист.

Але попри трагічну ситуацію, Валик залишився життєрадісною людиною, і дарує українцям позитив на своїх виступах.

Валентин Міхієнко (фото: instagram.com/valik_mikhiienko)