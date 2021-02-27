Валентин Юдашкін відверто розповів про онкологію: борюся чотири роки

Російський дизайнер Валентин Юдашкін в останні роки виглядає доволі втомленим і хворобливим та рідко з'являється на публіці. Раніше знаменитість приховувала причину такого стану. Але в недавньому інтерв'ю дизайнер вперше розповів, що вже тривалий час бореться з онкологією.

57-річний модельєр розповів, що п'ять років тому у нього почалися головні болі. Щороку він перевіряв стан свого здоров'я в Лос-Анджелесі, але саме у 2016 році пропустив візит в клініку. Болі посилювалися, і Юдашкіну порадили звернутися в центр імені Бурденка. Обстеження КТ і МРТ показали, що у нього рак.

"На початку був рак нирки – він був осередком, потім виявили метастази в голові. Мабуть, це сталося за рік", – розповів дизайнер.

Юдашкін зізнався, що вважає лікаря й академіка Давидова своїм другим батьком.

"Дуже важливий доктор в цій історії, якому будеш довіряти. Він такий теплий і такий боєць: не за медалі, а за науку. Йому все одно, буде Юдашкін або бабуся – якщо він може їй допомогти, він буде це робити. Тут не потрібно імен, головне дійти", – міркує знаменитість.

Родичі Юдашкіна спокійно сприйняли звістку про його хвороби, модельєр продовжував працювати. Після курсу лікування він тепер регулярно займається здоров'ям.

Валентин Юдашкін з сім'єю (фото: instagram.com/vyudashkin)

"Найважче для кожного, хто переносить цю історію, коли йдеш на чек-ап знову. Ти готуєш себе морально, і після отримуєш ковток повітря ще на три місяці. Вже живеш не роками, а такими кварталами. Коли треба встигнути щось зробити, відволіктися, та ще й мати гарний вигляд", – сказав дизайнер.