Не впізнати: головна пампушка Голлівуду несподівано схудла на 20 кілограмів (фото)

Ребел Уілсон (фото: instagram.com/rebelwilson)

Актриса Ребел Уілсон шокувала схудненням на 20 кг

Артистка Ребел Уілсон схудла на 20 кілограмів і шокувала соцмережі фігурою в облягаючому одязі. Австралійська актриса довгий час вважалася пишнотілою красунею, проте вирішила почати боротися із зайвими кілограмами. Вона кинула собі виклик і почала стрімко втрачати вагу. Так, останнім часом знаменитості вдалося скинути 20 зайвих кілограмів.

Як на початку року повідомила Вілсон, вона планує до кінця 2020-го скинути 75 кг.

"Навіть якщо вам доведеться повзти до своїх цілей, продовжуйте йти, воно того варте. Постарайтеся щодня докладати трохи зусиль... Я знаю, що деякі дні зриваються, вам хочеться здатися, ви дратуєтеся через відсутність прогресу... але хороші речі трапляються на вашому шляху. Цілі в цьому році? Я буду чесною з вами, хлопці - з моєю місією "Рік здоров'я" я спробую скинути 75 кг, а в плані кар'єри я спробую запустити один з моїх фільмів у виробництво до кінця року! Обидві ці речі вимагають щоденних зусиль і постійних невдач - але я старанно працюю", - написала у своєму Instagram актриса 8 тижнів тому.

Зараз вже можна бачити перші результати – мінус 20 кілограмів. І це – тільки початок, зізнається актриса. Артистка розмістила знімок, на якому позує в облягаючому блакитному костюмі. Ці кадри були зроблені під час пробіжки Вілсон разом з її тренером.

Ребел Уілсон схудла на 20 кілограмів (фото: instagram.com/rebelwilson)

Варто нагадати, як виглядала Ребел Уілсон до схуднення.

Ребел Уілсон у 2019 році (фото: instagram.com/rebelwilson)

Нагадаємо, що раніше Даша Квіткова розповіла про боротьбу із зайвою вагою та ідеальну дієту.