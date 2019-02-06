"Вже тоді ноги від вух": Леся Нікітюк розбурхала мережу своїм дитячим фото

Майбутня зірка зображена під час хвороби на вітрянку

Известная шоувумен и телеведущая Леся Никитюк показала раритетное фото из семейного архива, где она еще совсем малышкой позирует с игрушкой на фоне ковра. Соответствующий снимок "богиня ламинита" опубликовала на странице в Instagram.

Кадр датирован 1988 годом, а на нем маленькая Леся в ползунках, комбинезоне и шапочке запечатлена во время болезни ветрянкой. Об этом гласит короткая и лаконичная подпись к иллюстрации.

Подписчики знаменитости тут же начали ностальгировать, увидев знакомый антураж советских времен – ковер, пестрое одеяло, игрушка и подушку в декоративной наволочке с рюшами. Да и цветовое разрешение фото отображает тенденции того времени.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Многие отметили, что Леся была очень милым ребенком с пухленькими щечками и уже обладала фирменным шармом. Некоторые написали, что у будущей звезды еще тогда были длинные ноги, которыми сейчас она может похвастаться, позируя для пикантных фотосессий в купальнике.

"Какая милашка", "Фото - классика жанра. У всех по-моему есть фото на подушке и главное рядом куклу посадить, у Леси – кошка", "И даже тогда уже ноги от ушей", "Красоту ничем не испортишь", "Даже зеленкой не испортить Ваш шарм", "Красотка. Огонь-девка выросла", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк приоткрыла завесу тайны над своим прошлым – ее бабушка рассказала о кавалерах юной знаменитости.

Напомним, что Леся Никитюк недавно вернулась после отдыха на Мальдивах, где она предавалась активному времяпровождению и даже успела порыбачить, а затем похвастаться уловом и даже съесть свои трофеи на ужин.

Видео: РБК-Украина