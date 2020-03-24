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Затишні вечори з Голос країни-10: чвертьфіналісти проведуть концерти онлайн під час карантину

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 14:51
Затишні вечори з Голос країни-10: чвертьфіналісти проведуть концерти онлайн під час карантину
Сергій Асафатов (фото: 1+1)

Чвертьфіналісти ювілейного сезону «Голосу країни» спілкуватимуться з глядачами у прямому ефірі на офіційній сторінці проекту в соціальній мережі Instagram

У минулу неділю на проекті Голос країни-10 стартував новий етап шоу - «нокаути». Організатори проекту вирішили «подовжити» цей етап шоу, у зв’язку з перенесенням прямих ефірів через карантин. Тож на глядачів чекають одразу чотири випуски програми, відзнятих заздалегідь, кожна з яких присвячена окремій команді. Першими за перемогу змагалися учасники з команди MONATIK, до наступного етапу шоу потрапили: мультиінструменталіст із дитячого будинку Сергій Асафатов, бек-вокалістка MONATIKа Ліда Лі, сучасний гуцул Сергій Роман та кавер-вокалістка з Харкова Мелен Пасса.

Учасники вокального шоу закликають українців залишатись вдома під час карантину, та для того, щоб залишатися поруч зі своїми слухачами, відсьогодні вони будуть виходити у прямі ефіри на офіційній сторінці проекту «Голосу країни» в Instagram. Чвертьфіналісти спілкуватимуться з аудиторією, відповідатимуть на запитання підписників, розкажуть як готуються до прямих ефірів та чим займаються у період карантину, а ще заспівають для глядачів улюблені і вже знайомі пісні. Ефіри планують проводити щовечора о 19:00 з вівторка по п’ятницю на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Затишні вечори з Голос країни-10: чвертьфіналісти проведуть концерти онлайн під час карантину

Вже сьогодні у прямому ефірі для підписників співатиме Сергій Асафатов – вихованець дитячого будинку, мультиінструменталіст, який грає на 10 музичних інструментах. Він сам пише пісні та музику, має власний гурт та мріє розвіяти стереотип про те, що вихідці з інтернатів і дитячих будинків - люди другого сорту.

Нагадаємо, підопічні MONATIKа записали відеозвернення, у якому наголосили на важливості дотримання рекомендацій під час введення карантину.

Десятий ювілейний сезон вокального шоу «Голос країни» продовжує утримувати високий інтерес аудиторії не лише серед телеглядачів, а й користувачів соціальних мереж. Так, всього за добу виступ Сергія Романа, який на «нокаутах» виконав народну пісню «Несе Галя воду» у стилі R`n`B потрапив в тренди на YouTube, а виступ Індіри Едільбаєвої зі сліпих прослуховувань зібрав понад 3,6 млн переглядів на офіційній сторінці проекту «Голос країни» на YouTube.

Дивіться «Голос країни-10» щонеділі о 21:00 на каналі «1+1».

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Новини України 1+1тв-шоуГолос країни 10
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