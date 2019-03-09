Затишно по-домашньому: Регіна Тодоренко розчулила душевним зізнанням чоловіку

Відео: YouTube/ Регіна Тодоренко

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко до 8 березня підготувала сюрприз для шанувальників – новий "сімейний" сезон свого шоу "П'ятниця в Регіною", який вона знімала у себе вдома. Після виходу програми на YouTube, ведуча показала в Instagram фото з чоловіком, російський музикантом Владом Топаловим, і поцікавилася враженнями від шанувальників від нового формату проекту.

На спільному знімку музикант з ніжністю дивиться на дружину, яка одягнена в білу домашню атласну піжаму в смужку персикового кольору.

"Окрема подяка моєму чоловікові Владу Топалову за терпіння і допомогу. Ми зробили це! Як вам випуск з Оленою Темниковой? Діліться враженнями", - сказала ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Більшість шанувальників зірки відзначили, що новий формат став набагато затишніше, а Влад в кадрі був практично як співведучий. Прихильники також висловили своє захоплення парою і задарували Регіну і Влада компліментами.

"Влад, бережіть свою чарівну Фею Регіну - вона чарівна і така жива, справжня. Такі дівчата – рідкість", "Випуск крутий, класний! Новий формат супер, мені особисто дуже сподобатися! Влад - красень, молодець!", "Дуже затишно і по сімейному! Молодці!", "Така класна пара!", "Такі ви з Владом прекрасні!" - ділилися своїми враженнями фолловери.

Цікаво, що в кадрі першого випуску можна побачити не тільки саму зірку і її чоловіка, але навіть маленьгого сина пари Михайла. Гостею передачі стала відома співачка Олена Темнікова, яка поговорила з Регіною на чистоту про особисте.

Так, ведуча захопилася сміливістю колеги, яка через кілька тижнів після пологів зважилася знятися для обкладинки глянцю в бікіні. Сама ж Тодоренко поки незадоволена своєю фігурою.

"Гряде фотосесія в купальнику, і я не розумію, як ти погодилася на неї через пару тижнів після пологів. Тому що я себе голою бачу і, загалом, в кадрі виглядаю непогано, але я ж бачу в дзеркалі, яка неподнянутая шкіра пухка... Будемо чесні, все дуже-дуже не в тонусі", - зізналася зірка "Орла и решки".

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розповіла про важливе спостереження після появи на світ дитини.

До слова, Регіна Тодоренко, яка зараз знаходиться в Дубаї, дуже засмутилася через голлівудського актора Вілла Сміта.