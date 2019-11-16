Ранок починається не з кави: Леся Нікітюк показала свій "брутальний" сніданок у Празі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча побалувала себе стравами і напоями чеської кухні

Леся Нікітюк разом з мамою відправилася до Праги. Поїздка у ведучої вийшла насиченою – вона встигла побувати на презентації від бренду авто, а також повеселитися на афтерпаті в компанії Катерини Кухар і Олександра Стоянова, а також прогулятися по столиці Чехії і насолодитися традиційною кухнею. На свіжих кадрах в Instagram Леді Ле похвалилася своїм “ситним" оригінальним сніданком.

Леся позує без макіяжу в зручному повсякденному одязі - затишній толстовці і чорному довгому пальто. В двох руках вона тримає по кухлю пива, а перед нею стоїть традиційна страва чеської кухні – суп у хлібі.

"Добре утрядло! Я вже п'ю пивадло і їм супадло!!! Ваша Лесядло. Foto - Мамадло", - з гумором підписала Леся, винайшовши власну "мову" спілкування. Також вона залишила парочку хэштегов: #утроначалосьнескофе #лучшееутро #несмотрянамилоеличко.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам ведучої сподобалася її новий "діалект" і вони почали на всі лади робити компліменти Леді Ле.

Яка смішна

Молодець Леся, наша людина

Ось це я розумію субота

Навіть з кружкою в руці виглядаєш на висоті

Звичайний брутальний чеський сніданок

Лесю, ви неймовірно позитивна людина!

Ого, Лесюня, прямо з двох рук

Крутядло!

Така класна

Крутяк

Ти як завжди красовядло і суперядло!!! І як завжди прикольнядло! Приємного аппетядло!

Скріншот коментарів

Також Леся показала кілька кадрів, зроблених в одному з популярних закладів Праги. Разом з мамою ведуча вирішила влаштувати "свято живота" і замовила купу страв і делікатесів на будь-який смак.

"Що сказати! Бомбічне пиво, купа мужиків, я і мама. Дві завидні наречені в Празі", - прокоментувала Леді Ле свій візит в місцевий ресторан.

Леся Нікітюк з мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нкитиюк повеселила мережу "бородатим" ранковим фото.