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Ранок починається не з кави: Леся Нікітюк показала свій "брутальний" сніданок у Празі

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.11.2019 - 15:19
Ранок починається не з кави: Леся Нікітюк показала свій "брутальний" сніданок у Празі
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча побалувала себе стравами і напоями чеської кухні

Леся Нікітюк разом з мамою відправилася до Праги. Поїздка у ведучої вийшла насиченою – вона встигла побувати на презентації від бренду авто, а також повеселитися на афтерпаті в компанії Катерини Кухар і Олександра Стоянова, а також прогулятися по столиці Чехії і насолодитися традиційною кухнею. На свіжих кадрах в Instagram Леді Ле похвалилася своїм “ситним" оригінальним сніданком.

Леся позує без макіяжу в зручному повсякденному одязі - затишній толстовці і чорному довгому пальто. В двох руках вона тримає по кухлю пива, а перед нею стоїть традиційна страва чеської кухні – суп у хлібі.

"Добре утрядло! Я вже п'ю пивадло і їм супадло!!! Ваша Лесядло. Foto - Мамадло", - з гумором підписала Леся, винайшовши власну "мову" спілкування. Також вона залишила парочку хэштегов: #утроначалосьнескофе #лучшееутро #несмотрянамилоеличко.

Ранок починається не з кави: Леся Нікітюк показала свій &quot;брутальний&quot; сніданок у Празі

Ранок починається не з кави: Леся Нікітюк показала свій &quot;брутальний&quot; сніданок у Празі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам ведучої сподобалася її новий "діалект" і вони почали на всі лади робити компліменти Леді Ле.

  • Яка смішна
  • Молодець Леся, наша людина
  • Ось це я розумію субота
  • Навіть з кружкою в руці виглядаєш на висоті
  • Звичайний брутальний чеський сніданок
  • Лесю, ви неймовірно позитивна людина!
  • Ого, Лесюня, прямо з двох рук
  • Крутядло!
  • Така класна
  • Крутяк
  • Ти як завжди красовядло і суперядло!!! І як завжди прикольнядло! Приємного аппетядло!

Скріншот коментарів

Також Леся показала кілька кадрів, зроблених в одному з популярних закладів Праги. Разом з мамою ведуча вирішила влаштувати "свято живота" і замовила купу страв і делікатесів на будь-який смак.

"Що сказати! Бомбічне пиво, купа мужиків, я і мама. Дві завидні наречені в Празі", - прокоментувала Леді Ле свій візит в місцевий ресторан.

Леся Нікітюк з мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нкитиюк повеселила мережу "бородатим" ранковим фото.

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