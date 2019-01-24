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"Втомилися": Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2019 - 09:04
"Втомилися": Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники зірки порадили їй не виходити з дому без макіяжу

Регіна Тодоренко, українська телеведуча і співачка, а з недавнього часу і молода мама, поділилася у своєму Instagram-акаунті новим фото, яке викликало у підписників багато питань.
Регіна зі своєю мамою Іриною, яка приїхала на допомогу доньці, щоб доглядати за малюком, сфотографувалися в невеликому кафе під час прогулянки з малюком. Кадр вийшов позитивний, проте підписники відзначили, що знаменитість виглядає блідою і зовсім не використовує макіяж.
І хоча у своїх шанувальників Регіна запитала, чи втомилися вони від зими і чи хочуть вони вже настання теплої пори року, користувачі вирішили обговорити зовсім інше питання — чому телеведуча не стежить за собою.

&quot;Втомилися&quot;: Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом

Фото: Регіна Тодоренко з мамою Іриною (instagram.com/reginatodorenko)

"Дами на світському рауті. Ми з Маман @irina_todorenko вже так втомилися від курток і шуб, а ви? Хочете в літо?" - підписала фото Тодоренко.

Але відповіді так і не дочекалася, тому що підписники були зайняті обговоренням її зовнішності. Дісталося, до речі, і вбранню знаменитості, особливості її шапці.

&quot;Втомилися&quot;: Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом&quot;Втомилися&quot;: Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом&quot;Втомилися&quot;: Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом&quot;Втомилися&quot;: Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом&quot;Втомилися&quot;: Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом&quot;Втомилися&quot;: Регіна Тодоренко без макіяжу розчарувала прихильників зовнішнім виглядом

Скріншот: Коментарі до посту Регіни Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Регіна, чому ти зовсім фарбуватися перестала";

"Чому коли жінки народжують дітей перестають стежити за своєю зовнішністю? Не забувайте у вас красуньчик чоловік. Ну хоча б трохи підкрасится";

"Дуже предуже втомилася";

"Регіна, люба, хто сказав, що гарна дівчина повинна носити речі, які вбивають в жінці жінку і взагалі всяку привабливість??!! Вибачте, але ці шапки з бубонами - це не для справжніх леді і взагалі їх треба заборонити до використання! Ви красива, молода і харизматична дівчина - навіщо саму себе Ви намагаєтеся зробити простіше, непритязательнее і непомітніше?"

"Щось мама уставше виглядає. Може, фото таке. Здоровий сон - запорука краси шкіри і волосся";

"Просто спотворює себе. Навмисно не чісана, не фарбована", - зазначили підписники.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, які помилки на думку Регіни Тодоренко роблять вагітні та як уберегтися від них.

Крім того, Влад Топалов чоловік Регіни Тодоренко нещодавно відповів на принизливі коментарі гнівним постом в соцмережах і попросив не критикувати його необгрунтовано.

А ще, Регіна Тодоренко вперше зізналася про труднощі під час вагітності.

Дізнайся більше про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)

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