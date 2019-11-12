Навіть вулиці перекрили: Sonya Kay "прокотилася" на лімузині по Дніпру (відео)

Sonya Kay (фото: прес-служба)

Більше того, співачка постала в ефектних образах

Трендсеттер нової української музики - Sonya Kay презентує свіже відео на зовсім нову пісню "Ходимо". Автором слів та музики виступив Артем Пивоваров, а над аранжуванням працювали електронний дует Ost&Meyer.

Зйомки відео відбувалися в Києві, де співачка разом зі знімальною командою влаштували справжній Форсаж — екстремальний дорожній бойовик з перекриттям вулиць, супроводом патрульних машин та драйвовими перегонами.

Режисерами кліпу виступили Дмитро Маніфест та Дмитро Шмурак, які свого часу співпрацювали з Олею Поляковою, гуртом Антитіла, TamerlanAlena та багато інших. Кліп «Ходимо» стане вже другою спільною роботою Sonya Kay та режисерів. А стильні та водночас провокаційні образи створювала Аіша Мілевська.

Sonya Kay - Хідно

"Обожнюю екстрим, який постійно відбувається зі мною на знімальному майданчику. Цього разу ми їздили в лімузині по воді, а в яхті ганяли по вулицях Києва, з десятьма патрульними машинами та перекриттям вулиць. Ми майже стали героями місцевих хронік. Тільки ледачий нас не знімав на свій телефон. Дивно, що ми ще не потрапили на свіжі шпальта новин як злісні порушники порядку. Шуткую. Ми дуже сподіваємося, що нашим глядачам сподобаються і наша нова пісня, трошки еротичні образи, та несподіваний сюжет кліпу", - поділилася Sonya Kay.

Sonya Kay у зйомках нового кліпу

Нагадаємо, раніше Sonya Kay "підірвала" мережу відвертими фото. На фото Соня позує в білій напівпрозорій білизні і трендових ботильйонах.