Українці назвали фаворитів Євробачення 2019: хто ці люди

Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі висловилися про те, хто має представляти Україну на Євробаченні 2019 в Ізраїлі

Названі усі учасники Національного відбору на Євробачення 2019, які поборються за право представляти нашу країну з 14 по 18 травня на пісенному конкурсі в Ізраїлі.

На сцену вийдуть 16 виконавців, серед яких є як учасники попередніх відборів (TAYANNA, LAUD, Brunettes Shoot Blondes, LETAY), так і зовсім нові імена для українських слухачів (The Hypnotunez, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, КiRA MAZUR).

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2019

Хто ж повинен захищати честь України на Євробаченні 2019? З цього приводу у соціальних мережах розгорілися справжні баталії. Багато хто, звичайно ж, вважають, що ідеальний кандидат на поїздку в Тель-Авів - найпопулярніша в світі українська група KAZKA, чий хіт "Плакала" продовжує "рвати" всі можливі чарти і рейтинги.

"Я, звичайно, із задоволенням послухаю нових учасників, але все ж буду вболівати за KAZKA. І представляти Україну на Євробаченні має україномовний артист. Але якщо у KAZKA буде англомовна пісня для Євробачення, то це буде повний провал, як був повний провал з Kozak System! І я зміню своє рішення на користь україномовного виконавця!" - заявив один з юзерів.

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Відео: YouTube/UA:Перший

Інші ж упевнені, що потрібно нарешті дати шанс TAYANNA, для якої цей Нацвідбір стане вже третім поспіль!

"TAYANNA повинна вже автоматом пройти, без конкурсу, за завзятість", - написала в Facebook Олена Полянна.

Відео: YouTube/

Ще одна категорія меломанів пророкує перемогу у відборі "темним конячкам", якими, на їхню думку, є молоді виконавці.

Зокрема, багато хто зізнається, що буде вболівати і слати sms-ки за VERA KEKELIA або навіть за маловідомого виконавця з творчим псевдонімом KHAYAT (хто це такий і що у нього спільного зі Святославом Вакарчуком - читайте в нашому великому матеріалі).

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"Ну що ж, будемо дивитися і вболівати. А тим, хто не пройшов - емоції стиснути в кулачку і працювати над собою! І все у вас вийде", - дала пораду артистам Ірина Ангелова.

Нагадаємо, оцінювати виступу Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR і KHAYAT у Нацвідборі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а ведучим конкурсу стане незрівняний шоумен Сергій Притула.

До речі, трек, з якою вона виступить у Нацвідборі на Євробачення 2019, 10 січня презентувала KiRA MАZUR. Пісня отримала назву "Дихати".