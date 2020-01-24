Українські зірки зібрали 150 000 гривень на спасіння від руйнації будинку Миколи Леонтовича

Сніжана Єгорова та Наталія Могилевська (фото: прес-служба)

Під час заходу провели відкритий благодійний аукціон, на якому було продано 8 творів мистецтва.

У день пам'яті всесвітньо відомого українського композитора Миколи Леонтовича відбувся великий благодійний концерт заради порятунку від руйнування будинку, в якому наприкінці XIX століття провів своє дитинство легендарний український композитор, автор аранжування знаменитого «Щедрика», який став для усього світу справжнім гімном Різдва. Під час заходу за участі українських зірок та благодійного аукціону вдалося зібрати 150 000 гривень.

Ініціативу президента Фонду гуманітарного розвитку України Наталії Заболотної щодо реновації унікального об'єкту української культурної спадщини підтримали знамениті артисти та митці. У цей вечір на сцені Культурного центру Freedom Hall виступили Наталя Могилевська, Тayanna, Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич. Відкрили вечір всесвітньо відомий хор «Щедрик», відомий поет і видавець Іван Малкович та один з кращих у світі скрипалів-віртуозів Ілля Бондаренко. Ведучою вечора #Leontovych_Help та благодійного аукціону виступила актриса, письменниця й телеведуча Сніжана Єгорова.

Jerry Heil

Наталя Могилевська

Тоня Матвієнко

Тауаппа

Анна Буткевич

Гостями благочинного прийому стали представники політичного істеблішменту та культури: Ірина Борзова, Людмила Пишна, Іван Гинянський, Дмитро Гордон з дружиною Олесею Бацман, Лариса Євтухова, Тимофій Нагорний, Віталіна Ющенко, Катерина Одарченко, Наталія Нетовкіна, Анатолій Солов'яненко, Павло Шилько, Олександр Сірий, Габріела Масанга, Олена Пржонська, а також всі небайдужі.

Під час заходу провели відкритий благодійний аукціон, на якому було продано 8 творів мистецтва. Серед топ-лотів – фоторобота відомого українського фотографа Ігоря Гайдая «Сємка», колажний жакет «Revolution» відомої американо-української мисткині Ольги Рондяк, картини львівських митців Михайла Демцю «Весна» та «Три копиці» Ореста Білоуса, роботи «Любов» київської художниці Олександри Жумайлової-Дмитровської і Романа Мініна «Дзеркало нашої духовності».

Доволі ажіотажними лотами стали дві сукні відомої української дизайнерки Юлії Магдич та лампа «Бойківська хата» архітектора Павловського, виконана в технології Tiffani.

«Головна місія громадянського суспільства – будити. За ці два роки нам вдалося привернути увагу до факту руйнації будинку Миколи Леонтовича в селі Шершні, – поділилася Наталія Заболотна. – Вважаю великою перемогою те, що ми врятували його від планів влади Вінницької області про знесення. Протягом двох благодійних акцій Фонду гуманітарного розвитку України вдалося зібрати 350 тис. гривень. Ми розуміємо, що цього замало для реновації й створення меморіального будинку Миколи Леонтовича. Проте ми вже можемо профінансувати проект реставрації й розбудови, а також створення інтер'єрних та експозиційних рішень. Я вірю, що невдовзі будинок Леонтовича постане з руїн та стане цінною перлиною в аналах української спадщини та новим дороговказом на українській і міжнародній культурній мапі. Я щиро дякую тим меценатам, які змогли зробити посильний внесок у порятунок пам'ятки. Особлива вдячність нашим партнерам: радіохолдингу Business Radio Group, українським артистам, митцям і дизайнерам, які зробили свій вагомий нематеріальний вклад у збереження будиночку дитинства всесвітньо відомого композитора».

У планах благодійників і місцевої громади реновація та музеїфікація будинку. Окрім музею, планують створити на його базі дитячу музичну школу ім. Миколи Леонтовича, театр під відкритим небом і постійну міжнародну резиденцію Святого Миколая. У 2018 році за результатами архітектурного конкурсу ескізів було обрано ескіз-проект архітектора Олексія Семірог-Орлика, який запропонував збереження будинку Леонтовича у максимально автентичному вигляді з застосуванням сучасних технологій.