Де українські артисти запалювали в Новорічну ніч: фото, відео

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karo)

Новий рік — всесвітнє свято та можливість відпочити від роботи і турбот, але тільки не для артистів

Новорічна ніч для представників шоу-бізнесу прекрасна можливість заробити. LITE перевірив соцмережі зірок і з'ясував, кому з них довелося зустріти свято на сцені.

Тіна Кароль

Популярна співачка, актриса і телеведуча Тіна Кароль виступала з концертом в ресторані відомого ресторатора і ведучого Миколи Тищенка в Києві. Концерт вийшов камерним — для "своїх" і ресторатор навіть станцював на сцені поруч з Тіною.

Відео: Уривок відео з концерту Тіни Кароль (instagram.com/nikolaytyshchenko)

"З Новим роком! Спасибі @tina_karol ти зробила це свято!!!!", - написав Тищенко під постом в Instagram.

На фан-сторінці самої Тіни Кароль є відео з концерту з більш пікантним моментом: Микола Тищенко підняв на руки і закружляв Тіну Кароль у танці.

Відео: Уривок відео з концерту Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Для виступу Тіна обрала трендовий сукню-кольчугу в сріблястому відтінку, яка дуже спокусливо виглядала на співачці.



Потап і MOZGI

Продюсер і співак Потап з групою MOZGI вирушила в жаркий Єгипет, у курортний Шарм-ель-Шейх.

Відео: Уривок відео з концерту Потапа з групою MOZGI в Єгипті (instagram.com/realpotap)

На своїй сторінці в соцмережах він поділився емоціями від виступу:

"Ми сьогодні співали на трьох мовах,для самої Інтернешнл аудиторії і розірвали в мотлох, спасибі всім, все тепер в заслужену відпустку, спасибі за все, підемо далі #mozgi".

Наталка Могилевська

Наталка Могилевська, співачка і продюсер, зустріла рік в київському ресторані. І, звичайно ж, вона там не відпочивала, а працювала. На своїй сторінці в Instagram Наталка поділилася коротеньким відео-привітанням для фанатів.

Відео: Відео-подравление від Наталії Могилевської (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В оточенні свого колективу в гримерці вона підняла келих за свято. Шанувальники у коментарях під відео подякували за чудовий концерт.

"2019 Настав!!!! З Новим роком, країна!", - написала під відео сама співачка.

Олег Винник

Олег Винник, улюбленець багатьох жінок України, зустрів 2019 рік на сцені концерт-холу в Одесі. Інформацію про це надали численні шанувальниці Олега, вони атакували Instagram спільними фото з артистом у новорічну ніч.

Фото: Олег Винник з прихильницею (instagram.com/malyshka_dana15)

На своїй сторінці Instagram Винник залишив відео-привітання для українців.

Відео: Привітання від Олега Винника (instagram.com/olegg.vynnyk)

Макс Барських

Макс Барських, український співак і композитор, провів новорічну ніч в київському готелі, але не дозволив собі ні хвилини відпочинку, а старанно працював. Відео з його запального виступу поділилися ті, хто був на концерті.

Відео: Уривок відео з концерту Макса Барських (instagram.com/lidokfoto)

Нагадаємо, що раніше ми писали про гонорари українських зірок за виступи в новорічну ніч. Хто з українських артистів заробив під час корпоративів найбільше, можете дізнатися в нашому матеріалі.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оприлюднено рейтинг найбагатших музикантів.

А також розповідали про те, скільки коштує замовити зірку шоу-бізнесу на вечірку.

Привітання з Новим роком від зірки «Кварталу 95» Олександра Пікалова (video.rbc.ua)