"Українська версія Моніки Беллуччі": Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої

Маша Єфросиніна буває дуже різною - то вона не проти посміятися над собою і смішить шанувальників перевтіленням в "касирку з 90-х", то постає в образі стильної діви, то вона мила домашня кішечка. Підписники ведучої не раз відзначали, що їм дуже імпонує її простота в спілкуванні і поведінці.

На своїй сторінці в Instagram Маша поділилася своєю радістю - її чекає сімейна відпустка, а також вразила красою і квітучим зовнішнім виглядом. На фотопортреті 40-річна артистка зображена з розпущеним довгим волоссям і мінімумом макіяжу і виглядає при цьому просто чудово.

"Настав час нашої традиційної сімейної втечі", - написала Єфросиніна англійською мовою.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери знаменитості обсипали її комлпиментами, порівнявши з відомою італійською актрисою Монікою Беллуччі, яка відома своєю нев'янучою красою.

Маша, ви дуже гарна

Розкішна жінка

Красуня

Яка ти красива, успішна, впевнена

На Демі Мур схожа

Ідеал жінки! Марія, Ви українська версія Моніки Белуччі і навіть краще!

Вау!!!! Краса!!!! Виглядаєте на 25

Не косіть під Джолі.Ві красивіша

Ну чому така красива?

Марійка - Ві прекрасні

Яка ж ви гарна, і не тільки зовні

Дуже гарна та елегантна!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вразила постільними фото в яскравому образі. Ведуча позувала на ліжку в яскравому домашньому халатику з бахромою.

До речі, в недавній зйомці для одного з глянцевих журналів Маша Єфросиніна вразила надмірною худобою, що викликало занепокоєння у підписників.