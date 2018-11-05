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Українська рок-група випустила альбом про темні сторони розуму

Lite » Зірки 05.11.2018 - 15:44
Учасники Space Of Variations (прес-служба групи)
Учасники Space Of Variations (прес-служба групи)

Зміст пісень платівки переповнені міркуваннями на тему усвідомлення свого "я"

Відомі вінницькі рокери Space Of Variations порадували своїх фанатів новим потужним альбомом "Mind Darknet".

Зазначимо, що процес написання музики для цієї платівки у хлопців розтягнувся на два роки через тури і велику кількість фестивальних виступів.

Українська рок-група випустила альбом про темні сторони розуму

Учасники Space Of Variations (прес-служба групи)

Назву альбому музиканти асоціюють з darknet'ом - тіньовим сегментом Інтернету, в якому відбувається все те, що в звичайній мережі, так і взагалі у світі, заборонено.

"Mind Darknet" - своєрідна гра слів, метафора, що припускає під собою темні куточки і приховані сторони розуму живої істоти. Таку назву було дано альбому не випадково. Лірика і загальний сенс релізу переповнені міркуваннями на тему усвідомлення свого "я", прийняття рішень, відповіді на питання: "Навіщо існує реальність, чому вона виявлена саме в такому недосконалому і сюрреалістичному вигляді?". Альбом про те, у чому багато хто деколи не готовий зізнатися навіть самому собі", - коментують лонгплей учасники групи.

Відео: YouTube/Space Of Variations

Музиканти зізнаються, що у них було ще набагато більше напрацювань та ідей, але в реліз вони не ввійшли, тому що потрібно було ставити тимчасові рамки і обмежувати себе за кількістю треків. На наступний день після того, як вони відправили останній трек на зведення, біля комп'ютера, на якому велася робота над альбомом, остаточно і безповоротно згорів процесор. Музиканти поставилися до цього по-філософськи.

"Ми вирішили, що це має ознаменувати закінчення запису, і Всесвіт натякає нам, що переробляти вже нічого не потрібно. Інакше ми могли закінчувати альбом ще не один рік", - сміються вони.

Українська рок-група випустила альбом про темні сторони розуму

Учасники Space Of Variations (прес-служба групи)

Нагадаємо, кілька днів тому відбулася прем'єра нового відеокліпу Джамали на композицію "The Great Pretender".

Раніше ми писали про те, що в київському клубі Stereo Plaza виступили нестримні канадські альтернативники Three Days Grace.

Відео: РБК-Україна

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