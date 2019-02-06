Українська артистка поділилася пікантним постільним фото

DJ NANA насолоджується останніми днями відпочинку в Таїланді

Украинская певица и диджей Анастасия Кумейко, бывшая участница группы NikitA, которая теперь известна как DJ NANA, порадовала своих поклонников горячим снимком из Таиланда. Именно в этой экзотической стране артистка отдыхает вместе с любимым, продюсером и композитором Русланом Квинтой, и своими известными друзьями, ресторатором Николаем Тищенко и его женой Аллой Барановской,

На своей странице в Instagram участница шоу Танцы со звездами 2018 поделилась пикантным постельным фото. На нем она сидит в кровати спиной к камере, при этом звезда позировала топлес, а возможно, и вовсе полностью обнаженной.

Фото: (instagram.com/anastasia_domination)

"Отдыхать конечно хорошо, но пора возвращаться в строй", - написала она под снимком. Похоже, Анастасия показала свой последний день отпуска.

"Каких-то 17 часов и дом милый дом, встречай", - добавила красотка.

Ранее девушка с удовольствием делилась в сети яркими отпускными фото, в том числе и кадрами в купальнике.

Фото: (instagram.com/anastasia_domination)

Напомним, украинская певица DJ NANA устроила заплыв в одном крошечном бикини в Таиланде.

Ранее Анастасия Кумейко рассказала, как проникла на соседскую виллу без спроса и устроила пикантную фотосессию в бассейне на фоне сказочного заката.

Кстати, жена Николая Тищенко, Алла Барановская в бикини восхитила красочным фото с отдыха.