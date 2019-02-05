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Українка вийшла у фінал престижного шоу america's Got Talent: The Champions

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2019 - 16:58

Відео: Kseniya Simonova: Ukraine's Got Talent Winner STUNNING Sand Art Wows America! AGT Champions (youtube.com/Talent Recap)

Майстер пісочної анімації з України Ксенія Симонова, яка була переможницею першого сезону шоу СТБ "Україна має талант", тепер підкорює своєю творчістю глядачів по всьому світу. 4 лютого українська художниця вийшла у фінал престижного талант-шоу America's Got Talent: Champions, де в боротьбі за звання найталановитішої людини світу зійшлися переможці та фіналісти got talent з різних країн.

Як зазначає представниця України, всього в шоу беруть участь 50 талантів. У кожному ефірі обирали двох кращих: одного – з допомогою Golden Buzzer (золотої кнопки, яку натискають або судді, або ведучий), другого – методом закритого глядацького голосування.

Українка вийшла у фінал престижного шоу america's Got Talent: The Champions

Фото: (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Ксенія представила чотирихвилинну пісочну анімацію "Don't Be Late", якою захопила суддів і глядачів. Зазначимо, що Симонова так вразила своїм виступом, що була удостоєна Golden Buzzer (золотої кнопки). Її натиснув ведучий проекту Террі Крюс, що дало учасниці автоматичне проходження у фінал проекту без глядацького голосування.

Судді, серед яких супермодель Хайді Клум і екс-"перчинка" Мел Бі, а також Саймон Кауелл і Хоуї Мэнделл, стоячи аплодували українці.

Українка вийшла у фінал престижного шоу america's Got Talent: The Champions

Фото: (facebook.com/kseniya.simonova.9)

"Я не очікувала такої зустрічі. Коли вийшла на сцену, судді стали! Я дуже спокійна по суті людина, але в цей раз я була вражена, і на відео це видно. Ведучий Террі Крюс – чудовий, тонко відчуває мистецтво, так як сам малює. Дуже йому вдячна, назавжди запам'ятаю його в червоному костюмі, який біжить до цієї кнопці. Таке відчуття, ніби у мене День народження..." – поділилася емоціями дівчина.

Українка вийшла у фінал престижного шоу america's Got Talent: The ChampionsУкраїнка вийшла у фінал престижного шоу america's Got Talent: The Champions

Фото: (facebook.com/kseniya.simonova.9)

Наступний виступ Симонової відбудеться вже 11 лютого у фіналі шоу Аmerica's Got Talent: Champions разом з іншими дев'ятьма учасниками. Результати голосування стануть відомі 18 лютого.

Нагадаємо, були оголошені учасники Національного відбору на Євробачення 2019. Пісенний конкурс пройде з 14 по 18 травня 2019 року в Тель-Авіві (Ізраїль).

Також відомий склад журі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2019.

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