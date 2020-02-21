Учасниця Топ-моделі по-українськи відверто про знайомство з Джіджі і Белою Хадід:"Та ще с*чка"

Маша Шевченка (фото: прес-служба)

Маша Шевченка з модельного реаліті Нового каналу нещодавно взяла участь у показах двох всесвітньо відомих брендів – Jean-Paul Gaultier і Armani

На зйомках спецвипуску проекту «Предметка» з Сергієм Нікітюком на YouTube Нового каналу учасниця шоу «Топ-модель по-українськи» Маша Шевченко розповіла про знайомство з самим Готьє, Белою і Джіджі Хадід, як потрапила на показ без кастингу, і чому хотіла плакати після.

Маша летіла в Париж, вже знаючи, що показ Готьє – її:

– На показ Jean-Paul Gaultier мене відібрали без кастингу: вони знайшли мене самі. На сайті, де «лежать» анкети моделей з усього світу хтось із команди бренду помітив моє фото і зміг через знайомих вийти на материнське агентство. Вони все вирішили за фото. Що я з усіма тату на обличчі підходжу для їхнього показу! До речі, це могла бути вже моя друга поїздка до Парижа, однак минулого разу я… дуже набрала вагу. В мене був стрес, емоційний зрив на їжу. Коли я прилетіла у своє агентство в Мілан, і там мене поміряли, всі були шоковані. Зараз я дуже схудла, мої параметри 90-91 см.

Маша Шевченка на показі Готьє

Однак попри всі попередні домовленості Маша все одно довго не могла усвідомити, що це справді відбувається з нею!

– Я, як завжди, дивуюся собі! Знаю, що лечу, однак до кінця не усвідомлю це. Приїхала в Париж, кинула речі в апарти, вже їду на роботу, і наче б то розумію, ДО КОГО, але все одно… не до кінця. Я два дні провела з командою, по мені відшивали всю колекцію, але чомусь не усвідомлювала, що це останній показ Готьє. Лише коли мою участь остаточно підтвердили, нарешті зрозуміла, що це ОСТАННІЙ показ легендарного кутюр’є, і я беру в ньому участь!

Для Маші взагалі показ Готьє був особливим із самого початку, вона зізналася, що давно фанатка цього видатного чоловіка:

– Його одяг просто неймовірний! Я давно знайома з творчістю Готьє. Його покази у 80-ті – це так трешово, проти системи, смачно. Просто неймовірно, коли людина вміє творити такий епатаж! Це все виглядало стильово у 80-ті, і виглядає стильово зараз.

Майже до самого показу модель навіть не здогадувалась, із ким буде дефілювати пліч-о-пліч:

– Я дізналася, що в показі братимуть участь Діта фон Тіз та сестри Хадід, лише в день шоу! Гуляла перед репетицією по залах, і бачу – ходить жіночка маленька, тендітна така, всім усміхається. Я тоді спитала в моделі, яка стояла поруч, хто це. А та зі сміхом відповіла, що це Діта фон Тіз. Вона така проста й відкрита! З сестрами Хадід, наприклад, постійно ходила охорона, а Діта всюди гуляла сама. Щоправда, в них була окрема грим-зона.

Маша зізналася, що в житті не всі зірки виглядають зірково:

– Ось Діта в житті неймовірна, а Белла Хадід… Навіть не знаю. Вона на фотках круто виглядає, а в житті – звичайна. Стандартний зріст. Якщо ж говорити про Джіджі, то я взагалі не розумію, як вона ходить на кутюрі зі своєю дупцею, там точно 95-96 см! Сестри насправді дуже різні: енергетично Белла така сучка, а Джіджі суперкомфортна, мила.

Цей показ точно запам’ятається Маші на все життя! Останнє шоу Готьє, відомі моделі, атмосфера просто неймовірна. І дівчина стала частиною цієї знаменної події:

– У той момент, коли на фінальному виході всі опинилися на сцені, хотілося плакати. Ти почуваєшся частиною чогось великого. Ззаду Джіджі бігає, фоткає, всі п’ють шампанське, кричать, аплодують. Дівчата плачуть… А в мене душа розривається від того, що я стала частиною показу, який увійде в історію.

Більше подробиць про роботу Маші в Парижі на показі Готьє, про плани на майбутнє та хобі моделі дивись у повному спецвипуску проекту «Предметка з Сергієм Нікітюком».