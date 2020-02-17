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Учасниця шоу Від пацанки до панянки 4 зламала руку в перший же день проекту (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2020 - 11:56
Учасниця шоу Від пацанки до панянки 4 зламала руку в перший же день проекту (фото)
Влада Роговенко примудрилася зламати рук (фото: Новий канал)

За словами Влади Роговенко, вона любить танцювати на столах

Травму отримала екс-учасниця «Супермоделі по-українськи» Влада Роговенко, яка прийшла змінити життя на ще одне реаліті Нового каналу – Від пацанки до панянки 4 сезон. Життя учасниці модельного проекту не таке безхмарне, як може здатися. Замість нескінченних показів, дефіле і позувань для модних глянців – самотність, алкоголь та наркотики. Аби викреслити все це зі свого життя, фіналістка «Супермоделі по-українськи» стала ученицею Школи леді. Але в перший же день на проекті, танцюючи п’яною на столі, Влада Роговенко зламала руку.

– Я люблю танцювати на столах. І хоч у якому стані була, ніколи собі нічим не шкодила, – пояснює учасниця четвертого сезону «Від пацанки до панянки». – Але цього разу нас було багато, і я не розрахувала – зробила крок назад і впала на руку.

Учасниця шоу Від пацанки до панянки 4 зламала руку в перший же день проекту (фото)

Учасниця шоу Від пацанки до панянки 4 зламала руку в перший же день проекту (фото)

Про те, що зламала кінцівку, Влада зрозуміла не відразу – через величезну кількість алкоголю болю вона не відчула.

– Я говорила у «швидкій», щоб швиденько вирівнювали руку, бо мені потрібно йти, – з усмішкою розповідає «пацанка». – Почалися з’ясування. Лікарі викликали поліцію. Потім приїхала ще одна «швидка». Словом, обдурили мене, сказавши, що загіпсують і відпустять, а самі тримали два дні.

Учасниця шоу Від пацанки до панянки 4 зламала руку в перший же день проекту (фото)

Учасниця шоу Від пацанки до панянки 4 зламала руку в перший же день проекту (фото)

Учасниця шоу Від пацанки до панянки 4 зламала руку в перший же день проекту (фото)

Чи повернеться Влада на проект після такої травми? Дивіться 17 лютого о 19:00 у реаліті «Від пацанки до панянки» на Новому каналі!

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