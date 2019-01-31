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Twenty One Pilots довели українців до екстазу: яскраві фото з концерту культового гурту

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 12:39
Twenty One Pilots довели українців до екстазу: яскраві фото з концерту культового гурту
Twenty One Pilots в Києві (фото: Оля Закревська)

Музиканти не тільки запалили публіку своїми хітами, але і порадували відмінним знанням української мови

30 січня в Києві в рамках The Bandito Tour відбувся концерт культової американської групи Twenty One Pilots - володарів номінації "Кращий поп-дует" премії Grammy.

Всі квитки на виступ всесвітньо відомого колективу були продані задовго до заходу - sold out організатори оголосили ще 14 листопада!

Уже за кілька годин до початку дійства на площа перед Палацом Спорту була заповнена тисячами фанатів Twenty One Pilots. А вже під час самого концерту всі вони підспівували майже кожну пісню. А хіти "Stressed Out", "Heathens", "Ride" Тайлер Джозеф міг взагалі не співати - за нього це робили українці.

 

Концерт Twenty One Pilots в Києві (фото: Оля Закревська)

До речі, під час концерту музиканти не лише змінили кілька нарядів, але і викликали бурю оплесків своїм відмінним знанням української мови.

"Привіт, Київ! Дякую, що прийшли на наш концерт!" - сказав Джош Дан.

 

Концерт Twenty One Pilots в Києві (фото: Оля Закревська)

Незважаючи на те, що концерт розпочався з невеликою затримкою, всі відвідувачі двогодинного шоу залишилися задоволені і чекають нової зустрічі зі своїми кумирами.

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