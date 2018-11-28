"Твiй На 100%": вийшов довгоочікуваний сингл гурту "Бумбокс"

Учасники гурту "Бумбокс" (фото: прес-служба)

В основу пісні покладена реальна історія фанатки популярного рок-бенду

28 листопада відбулася прем'єра пісні "Твiй На 100%" - другого синглу з майбутнього альбому гурту "Бумбокс", що отримає назву "Таємний Код".

Робота над цією піснею відбувалася у Києві на студії "Бобіна". Звукорежисером виступив Дмитро Хомулко, з яким "Бумбокс" записали альбоми "Люди" і "Голий Король", і про якого фронтмен колективу Андрій Хливнюк говорить, вживаючи епітети "чудовий" і "крутий".

"Це на сто відсотків реальна історія. Пісня, на яку надихнула мене зустріч із однією зі слухачок, яка просто мені вивалила свою історію, а я цю історію віддав вам. Ця пісня була написана швидко, за один переліт, може тому вона така драйвова", - коментує реліз Хливнюк.

Відео: YouTube/familyboombox

До речі, в листопаді "Бумбокс" повернулися зі знаменитої французької студії La Fabrique, де хлопці працювали над матеріалом для нової платівки. Також звідти музиканти привезли величезну кількість відеоматеріалу, який став основою документального серіалу "Код Френч". Його прем'єра запланована на грудень 2018 року.

Нагадаємо, що першим cинглом альбому "Таємний Код" став дует Хливнюка і Ко з лос-анджелеською групою The Gitas "Тримай Мене", який вийшов влітку.

Відео: РБК-Україна