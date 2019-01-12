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Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.01.2019 - 15:26
Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості
Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Фанати також вважають, що на фотографії Бабкін схожий на казаха і корейця

Відомий український виконавець Сергій Бабкін, екс-соліст групи "5'Nizza", нещодавно поділився знімком, на якому йому всього 16 років. Співак розповів, що цей знімок у нього на першій сторінці паспорта і в той період життя він був шанувальником групи "Браво". Фанати Бабкіна по-різному оцінили зовнішність виконавця в юності і почали активно порівнювати його з іншими зірками. Фотографія опублікована на сторінці співака в Instagram.

"16 років. 1995 р. Фотографія у паспорті. І ще хотів би додати, що цей молодий чоловік є божевільним шанувальником групи "Браво". Факт на обличчя", - написав Бабкін.

Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Скріншот поста облікового запису instagram.com/babkin_official

Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Сергій Бабкін в 16 років (фото: instagram.com/babkin_official)

У коментарях до публікації багато шанувальнів стали висловлювати свою думку з приводу зовнішньої схожості Сергія Бабкіна з іншими знаменитостями. Більшість вважала, що Бабкін схожий на соліста групи "Кіно" Віктора Цоя, актора Джозефа Гродон-Левітта, виконавця Ріапобоя (Дмитро Шуров), поп-співака Елвіса Преслі, деякі також знайшли його схожість з поетом Сергієм Єсеніним, актором Леонідом Биковим, артистом Валерієм Сюткіним.

Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Цой, Ріапобой або Єсенін? На кого схожий Сергій Бабкін в молодості

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/babkin_official

На кого Сергій Бабкін схожий більше? Проголосуй!

 

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