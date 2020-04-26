"Цінний урок": Холостяк 9 встав на захист Тодоренко після скандалу зі словами про насильство

Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк 9 встав на бік Регіни Тодоренко, яку жорстко розкритикували після її інтерв'ю

Холостяк 9 Микита Добринін, який з нареченою розкрили інтимні подробиці один про одного і ім'я майбутнього сина, встав на захист популярної телеведучої Регіни Тодоренко після того, як вона піддалася жорсткій критиці за своє інтерв'ю. Нагадаємо, що Регіна різко висловилася про насильство в сім'ї та виправдала абьюз, зваливши вину на жертву тиранії. Пізніше вона вибачилася за свої слова.

Добринін зазначив, що його завжди хвилювало питання, чому чоловіки так безжальні щодо своїх жінок, а до зовсім чужим більш уважні і привітні.

"Звідки таке жорстоке переконання, що наша улюблена стерпить усе? На свою улюблену жінку можна зриватися через відсутність настрою, ігнорувати її разом із інтересами. Здавалося б, саме твоїй жінці повинно дістатися найкраще, але немає. Все зовсім навпаки. Здавалося б, ми повинні бути кам'яною скелею, найкращим захистом для своєї жінки і дітей. Оберігати кохану, створюючи для неї комфортні і безпечні умови. Повинні, але не всі це розуміємо", - написав Добринін на своїй сторінці в Instagram.

Він також зазначив, що не завжди і "слабка стать" буває беззахисною. Приміром, масштабне дослідження ситуації в Іраку показало, що чоловіки там страждають від жінок навіть частіше.

Микита Добринін і Дарина Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

В Туреччині вже після другого побиття чоловіка можна загриміти на строк від 3 до 6 років. У Франції дівчина впродовж року знущалася над своїм бойфрендом: гасила про його шкіру недопалки, прикладала до тіла розпечений ніж, змушувала їсти губки і запивати їх рідиною для миття вікон. У результаті їй дали 18 місяців умовного ув'язнення і штраф 200 тисяч євро.

"Домашнє насильство, як і будь-яка безпідставна агресія, не те що погано, таке повинно каратися по всій жорсткості закону. Всі ми це давно розуміємо. Адже так? І ось тут прилетіла історія з Регіною Тодоренко. Я її добре знаю, не так щоб кращі друзі, але все ж. І я хочу стати на її захист!" – написав Холостяк.

За його словами, Регіна своїм щасливим життєвим прикладом всім і так давно показала, що вона за здорову поведінку, здорові стосунки з чоловіком. А те, що було в недавньому прямому ефірі - не заклик до насильства, просто вона не ті слова вклала у свої думки. При цьому дуже показово, як у такий момент поводиться оточення.

"Чому всі ці злі коментарі з боку медіа та хейтерів в мережі краще Регіни? Чим добріші або мудріші? Я проти насильства і я проти цькування. З цієї всієї історії можна винести дуже цінний урок - ми, публічні люди, блогери, не завжди тверезо оцінюємо відповідальність за слова, які вимовляємо. Цьому теж треба вчитися, щоб не повторювати помилок", - підсумував Добринін.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко виправдалася за судження про насильство в сім'ї та запропонувала допомогу.