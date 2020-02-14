"Труси до вух": Регіна Тодоренко в бікіні збентежила мережу пікантним пляжним фото

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча викликала палкі суперечки сміливим купальним костюмом

Регіна Тодоренко продовжує свою зимову відпустку на Мальдівських островах, куди прилетіла з сином Майклом і мамою, а пізніше до неї приєдналася двоюрідна сестра Аня. Малюк прекрасно переніс політ, тривалістю в добу, і разом з мамою насолоджується теплим океаном і сонцем, а також навіть танцює на пляжі під місцеві запальні ритми. Не обходиться і без традиційних фото в ведучої купальнику. Так, на свіжому знімку вона відображена в бікіні кавового відтінку з плавками-бразиліанами з характерними високими вирізами на стегнах.

Зірка позує на тлі місцевого пляжного бару. Вона доповнила розслаблений лук капелюшком-канатье і текстильною об'ємною сумкою через плече.

“До вух не можна було натягнути труси", - всі батьки", - залишила іронічний підпис під фото Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Знімок повністю можна подивитися тут

Примітно, що деякі підписники дівчини підтримали думку старших і залишилися не в захваті від відвертої моделі бікіні на ведучій. Інші ж вважають, що Регіні є що показати, тому залишили для зірки компліменти.

Регіна, ти вогонь. Як на мене, купальник тільки підкреслює твою фігурку. Тебе складно чим-небудь зіпсувати

Апетитна!

Регіна, захоплююся вами! Ви без комплексів, смілива і справжня

Ну навіщо ж все показувати, дотримуючись цієї дивної моди

Просто кошмар! Навіщо виставляти невдале фото

Труси оголюють надміру

Ви прекрасні

Скріншот коментарів

Пізніше Регіна показала щасливе селфі, на якому широко посміхається і позує без грама макіяжу. У підпису вона повідомила, що збирається додому до чоловіка Влада Топалова, який дуже скучив за рідним і близьким.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Помічали цікаву тенденцію: коли довго знаходишся вдома, всіх починаєш ненавидіти, а коли засиджуєшся на відпочинку, хочеться додому! Я не з тих людей, яким хочеться додому. Мене ваблять подорожі, збори валіз, нові міста, країни, екстрім, тайська спроба приготування борщу і Олів'є на Балі. Від постійної зміни локації життя перестає бути "не в кайф", навпаки ти проживаєш кожен момент і цінуєш кожну людину, що зустрічається на шляху. Зараз я поспішаю на літак, тому більш докладно про життя в задоволення напишу в наступному пості!" - пообіцяла Регіна-"мандрівниця".

Раніше Тодренко вразила розтяжкою і сіла на шпагат під час сеансу йоги на заході сонця.