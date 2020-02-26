Тріумфальне повернення: Роман Сасанчин стане учасником шоу Голос країни-10

Роман Сасанчин на шоу Голос країни (фото: 1+1)

Цієї неділі, 1 березня, на сцену вокального шоу «Голос країни-10» вийде Роман Сасанчин, який п’ять років тому тріумфально переміг у другому сезоні «Голос. Діти»

у неділю на «1+1» відбудеться заключний ефір сліпих прослуховувань на Голосі країни-10. Поборотися за одне з останніх місць у команді тренерів на сцену вийде народний улюбленець – Роман Сасанчин із села Садки Тернопільської області. Кілька років тому історії його поразки та перемоги вразили всю країну, а потужний вокал та щирість допомогли отримати титул переможця проекту.

Вперше десятирічний Ромчик прийшов на сліпі прослуховування вокального шоу «Голос. Діти» сім років тому. Тоді до нього не повернувся жодний тренер, а коли після завершення виступу усі червоні крісла розвернулися, хлопчина помилково подумав, що зміг вразити усіх зіркових тренерів. І тільки за лаштунками мама пояснила, що насправді він не пройшов далі у шоу. Тоді хлопчик неабияк засмутився, та попри сльози і відчай, пообіцяв повернутися. Ця історія відгукнулася у серцях багатьох українців, Ромчику писали листи та надсилали подарунки, аби підтримати талановиту дитину.

Роман, як і обіцяв, прийшов на проект знову і став учасником другого сезону проекту «Голос.Діти». Він зміг не лише розвернути усі червоні крісла, а й здобути омріяний кубок переможця у команді тренера Тіни Кароль. Разом із титулом канал «1+1» тоді подарував хлопчику його перший кліп на пісню «Мамина зірка». Після завершення шоу він багато гастролював Україною та брав участь у благодійних концертах.

Роман Сасанчин (фото: 1+1)

Зараз Роману Сасанчину 17 років, він навчається у Теребовлянському коледжі культури і мистецтв та продовжує займатися улюбленою справою – музикою. Юнак прийшов на проект знову, аби розпочати новий етап. Нещодавно хлопець зіткнувся з проблемою, після якої йому довелося заново вчитися співати – у нього відбулася мутація голосу: «Після перемоги у шоу я виступав Україною, але потім голос почав ламатися. Більшість людей, які знали мене як Ромчика Сасанчина, зараз кажуть, що я просто схожий на нього. Мені важливо, щоб теперішній я сподобався зараз людям так, як і колись», - зізнався Роман перед виходом на сцену.

Деталі сьомого випуску шоу Голос країни-10

Чи зможе учасник повторити свій тріумф на сцені вже дорослого «Голосу країни», розвернути усі червоні крісла та кому з тренерів дістанеться національна гордість - Роман Сасанчин, дізнаємось вже цієї неділі о 21:00 на каналі «1+1».

Нагадаємо, за результатами шостого дня сліпих прослуховувань, MONATIKa та ПТП з NK закрили свої команди. У Дана Балана залишилося п’ять вільних місць у команді, а у Тіни Кароль всього два місця. Наразі жодний тренер не скористався можливістю додати екстра-учасника до своєї команди.

Також в честь десятого ювілейного сезону зірковий тренер MONATIK разом зі своїми підопічними вперше в історії шоу записав композицію, яка стала неофіційним гімном проекту «Голос країни».

Команда MONATIK 2020 — Наш голос (The Voice of Ukraine 10)

Попереду фінальний епізод сліпих прослуховувань, і вже незабаром стануть відомі імена усіх учасників у командах зіркових тренерів.

Дивіться «Голос країни» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».