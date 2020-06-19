Той незграбний момент: Маша Єфросиніна потрапила у конфуз через нову зачіску

Маша Єфросиніна потрапила в незручну ситуацію через нову зачіску. Телеведуча місяць тому змінила зовнішність, через що її перестали впізнавати й шепотітися за спиною. На експерименти із зовнішністю телеведуча зважилася напередодні свого дня народження - 25 травня Маші виповнився 41 рік. Вона вкоротила свої розкішні довгі локони і обстригла чубчик.

І хоча зірка дуже рада таким змінам і каже, що відчуває легкість, не всім шанувальникам зміни припали до смаку. Так, на своїй сторінці в Instagram Маша розповіла про конфуз, який з нею стався зовсім недавно. Фоловери телеведучої голосно обговорювали її новий зовнішній вигляд, не впізнавши Єфросиніну, яка сиділа поруч і все чула.

"Той незграбний момент, коли за сусіднім столиком обговорюють, як тобі не личить чубчик, але через неї ж не впізнають і кажуть супер голосно", - написала Маша в Instagram, супроводивши повідомлення тегом #говоритетише #ярядом.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маші, як публічній особі, не звикати, як до компліментів, так і до негативу на свою адресу. Тому вона продовжує насолоджуватися літом і новою зачіскою, а такі незграбні конфузи сприймає з іронією.

В коментарях підписники підтримали телеведучу, зазначивши, що з чубчиком їй дуже гарно, просто до цього треба звикнути.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна різко висловилася про бодіпозитив, назвавши його пропагандою ліні й хвороб.