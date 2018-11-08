Тоня Матвієнко зізналася, як познайомилася з Арсеном Мірзояном

Колаж РБК-Україна

До першої спільної прогулянки вони встигли поспілкуватися всього 15 хвилин

Відома українська співачка Тоня Матвієнко розповіла цікаву історію про своє знайомство з чоловіком, відомим співаком Арсеном Мірзояном. Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

Раніше в інтерв'ю пара розповідала, що познайомилася в 2011 році на проекті "Голос країни". Однак у цій історії є невеликі нюанси.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян дійсно брали участь у шоу "Голос країни", але на самому проекті не перетиналися. І їх перше спілкування відбулося не в реалі, а в інтернеті. Вони одного разу списалися вночі в соціальній мережі і вже через 15 хвилин вирушили на прогулянку по місту.

Це історію навіть обіграли гумористи з Improve Live Show, яким пара розповіла про знайомство під час зйомок.

"Прямо перед зйомками нас з Арсеном попросили в деталях розповісти, як ми познайомилися. А далі хлопці дуже смішно обіграли цю історію в своїй імпровізації! Жарти жартами, але вони частенько потрапляли у десяточку! На шоу повеселилася від душі! Я взагалі люблю сміятися над собою, посміхатися за життя, незважаючи ні на що!", - поділилася Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися у 2017 році. У них є спільна дитина – дочка Ніна. У Арсена Мірзояна від першого шлюбу є два сина – Влад і Артем, а у Тоні Матвієнко є ще старша дочка Уляна, якій нещодавно виповнилося 20 років.

До речі, раніше ми писали про те, що Тоня Матвієнко зворушливо привітала старшу дочку з днем народження.

А також ми розповідали про те, що Тоня Матвієнко зірвала оплески прикордонників і виступила на біс в аеропорту.

Відео: РБК-Україна