Томна жінка: солістка НеАнгелів засвітила пишні груди на відвертому фото

Артистка розбурхала мережу "гарячим" знімком
Славі Камінської з групи "НеАнгели" не сидиться на місці - нещодавно артистка разом з чоловіком Едгаром побувала в США і показала в Instagram барвисті фото з їхнього казкового відпочинку. Схоже, що виконавиця вирішила на цьому не зупинятися, адже на її новому фото стоїть геолокація Тель-Авів (Ізраїль).
Сам знімок вийшов по-справжньому "гарячим" - Слава позує в облягаючому білому сарафані з візерунчастим принтом. Його головна родзинка - дуже відвертий виріз в районі декольте, практично до пупка. Бюстгальтер співачка одягати не стала, так що її пишні груди постають на фото у всій красі.
Камінська зображена біля басейну, при цьому її волосся красиво завите і укладене.
"Томна Жінка", - прокоментувала знімок зірка.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Підписники поспішили залишити свої відгуки під відвертим фото ефектної Слави.
До речі, група "НеАнгели" випустила новий кліп на пісню під назвою "Удари".
Відео: НЕАНГЕЛИ — УДАРИ (youtube.com/НЕАНГЕЛИ)
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів похвалилася відпочинком в Нью-Йорку.
Зазначимо, що до цього Слава Камінська трохи здивувала своїх шанувальників і "нарвалася" на хвилю неоднозначних коментарів. Так, співачка опублікувала фото, на якому показує результат своєї дієти. При цьому багато фанів співачки підкреслили, що вона вже занадто схудла.