Ви точно бачили все: alyona alyona підриває мозок новим філософським кліпом "Мамин суп"

alyona alyona (фото: прес-служба)

Нова відеоробота розтягнулася на 10 хвилин!

Приблизно рік тому alyona alyona раптової кометою увірвався в життя кожного українського меломана одразу з двома кліпами на сингл "Рибки". З тих пір вийшло безліч нових відеоробіт і дебютний альбом "Пушка" відбувся великий сольник реперши в київському "Зеленому театрі" та величезна кількість концертів в Україні та Європі. Не кажучи вже про престижну нагороду на фестивалі Reeperbahn у Німеччині, де alyona alyona була названа найбільш багатообіцяючим новим артистом за версією міжнародної премії Anchor Award.

Минул рік, за який українська королева хіп-хопу зробила все, щоб це звання звучало як констатація факту, а не передчасний аванс. Судячи з усього, в житті Олени Савраненко завершився певний етап і вона стоїть на порозі чогось нового і кардинально іншого. "Знову квиток, знову часу виток, і я не знаю, де я буду завтра", — співає вона в кліпі на сингл "Завтра", що вийшов наприкінці вересня. А сьогодні, з прем’єрою її нового відео на пісню "Мамин суп" стає ясно, що час цього нового витка настає прямо зараз.

alyona alyona - Мамин суп

Всі ті, хто скучив за дійсно шокуючим контентом від alyona alyona, будуть задоволені. І, мабуть, сконфужені як ніколи раніше. "Мамин суп" починається як звичний гуманістичний реалізм про вічні цінності — домашню їжу та сімейну кухню. А обертається абсурдистською філософською діджитал-п’єсою про парадокси детерменізму та ілюзорність свободи волі, натхненною чи то "Носорогом" Ежена Іонеско, чи то фільмами шведського режисера Роя Андерссона.

Але і на цьому сюрпризи не закінчуються. Додивившись до кінця всі 10 хвилин, ви зможете впевнено сказати, що тепер точно бачили все. Наприклад, картину Кандинського "Чорне відношення" у відкритому космосі або танець 3D-об’єктів, що готуються до рендерингу. А ще сканування людського черепа і навіть інтерфейс програми Adobe After Effects, в якому все це безумство твориться. Словом, "Мамин суп" — це видовище не для людей зі слабкими нервами і рідкісний кліп, до якого поширене кліше "мушує задуматися" по-справжньому може бути застосовано.

В якості режисера виступив Ян Болотов, автор тієї самої альтернативної версії кліпу "Рибки", стилізованої під вечірнє шоу для дітлахів "Дитячий час". Сингл "Мамин суп" став другим після "Завтра" з майбутнього нового міні-альбому від alyona alyona, який очікується в мережі вже зовсім скоро.