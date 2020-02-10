Я тобі не бейбі: Jerry Heil написала саундтрек для шоу Від пацанки до панянки 4 сезон

Jerry Heil (фото: прес-служба)

Jerry Heil розповіла, як вона перейнялася історіями пацанок

Новий, 4-й сезон шоу Від пацанки до панянки стартує вже 17 лютого. Лови новий хіт! Одна з наймодніших українських співачок надихнулася історіями «пацанок» і написала про них пісню, яка стала саундтреком нового сезону

Ви вже могли почути уривки треку Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ» – вони звучать в тізерах-візитівках «пацанок», які крутять в ефірі Нового каналу.

– Ми хотіли, щоб саундтрек для сезону написав дуже сучасний виконавець, адже наші учасниці – юні дівчата. Пісня мала бути близька їм, плюс, сподобатися глядачам, – розповідає керівник проекту Ксенія Бабенко. – Відразу подумали про Jerry Heil. Коли запропонували співпрацю Яні (справжнє ім'я співачки, – прим. ред.), то почули у відповідь: «Звісно, давайте спробуємо».

Jerry Heil - #НЕБЕЙБІ [Прем'єра AUDIO OST “Від пацанки до панянки» ]

На створення треку у Jerry Heil пішло зовсім небагато часу. А пісня вийшла такою ж глибокою, як і історії «пацанок».

– Я подивилася візитки учасниць і дуже перейнялася їхніми історіями, – розповіла артистка Новому каналу. – Перший куплет написала дуже швидко. Потім поїхала на відпочинок, переварила інформацію, ще раз перечитала анкети і дописала другий куплет. Я захоплююся «пацанками» – вони зважилися змінити своє життя, і зробили для цього перший, але дуже важливий крок, – прийшли на проект. Мені дуже хотілося їм допомогти.

Нові пацанки

Яна справді змогла допомогти «пацанкам» – співачка приїжджала на зйомки, познайомилася з учасницями особисто і поділилася з ними своїм життєвим досвідом.

До речі, приспів пісні «#НЕБЕЙБІ» учасниці «Від пацанки до панянки» вивчили після першого ж прослуховування треку. А як швидко запам'ятайте слова ви?

Старт сезону «Від пацанки до панянки» – 17 лютого о 19:00 на Новому каналі.