Тіна Кароль вперше підтвердила роман з Баланом: "довелося відстоювати почуття"

Українська співачка Тіна Кароль вперше відверто розповіла про свій роман з Даном Баланом. Вона зізналася, що їхні почуття не креативна вигадка.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю на радіостанції "Авторадіо" в Казахстані. Фрагмент інтерв'ю розмістили на фан-сторінці Кароль в Instagram.

За словами Тіни Кароль, після слів креативного продюсера Володимира Завадюка про те, що роман Тіни Кароль і Даном Баланом був вигаданий спеціально, щоб підняти рейтинги програми, їм довелося разом відстоювати свої почуття.

"І нам довелося разом відстояти наше ім'я, відстояти наших шанувальників, відстояти наші почуття. І я рада, що вся ситуація розрулилася і всі-всі зрозуміли. Подивимося, як доля управить наші серцеві струни", - зізналася артистка.

Вона додала, що більш конкретної відповіді про її стосунки з Баланом не чув ніхто і зазначила, що ведучий програми зараз отримав максимальний ексклюзив.

Що відомо про роман Тіни Кароль і Дана Балана