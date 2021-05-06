Тіна Кароль зізналася, що мріє про дочку, і висловилася про шлюб з олігархом

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася, в якого чоловіка ніколи не змогла б закохатися, а також назвала своє найбільше досягнення.

Про це вона розповіла в рубриці "33 питання за 3 хвилини" з телеведучою, "Міс Україна" і дружиною Дмитра Комарова Олександрою Кучеренко на каналі ICTV

За словами 36-річної артистки, її серце ніколи не зможе підкорити брудний чоловік. При цьому Тіна посміхалася, так що до кінця незрозуміло, чи був це жарт або ж зірка говорила всерйоз.

Кучеренко запитала Кароль, чи погодилася б вона вийти заміж за олігарха. На що артистка зазначила, що вона вибирає чоловіка, а не статус.

Тоді Кучеренко уточнила: "а вийти заміж за жебрака?"

"Так", - відповіла Тіна.

Крім того, свого сина Веніаміна співачка назвала найбільшим досягненням, але зазначила, що з ним важко домовитися. А на питання ведучої, чи хотіла б вона народити ще й дочку, співачка відповіла коротко: "так".

Тіна Кароль заявила, що могла б вийти заміж за жебрака (фото: instagram.com/tina_karol)

За словами співачки, найбільшим страхом для неї є нічого не боятися, а зворотною стороною популярності назвала рутину. Кароль зізналася, що незважаючи на 15 років творчої кар'єри, вона все одно не відчуває себе відомою.

А ось подарунки фанатів бувають вельми оригінальними.

"Якось на сцені мені подарували хом'ячка, не дуже це було", – розповіла Тіна про найдивніший подарунок від шанувальників.

Також Кароль зізналася, що зберігає машини свого покійного чоловіка Євгена Огіра, вони дороги їй як пам'ять.

Виконавиця розповіла, яку музику слухає в пробках і поділилася висновками, які зробила за всю свою кар'єру.

"У пробках я слухаю свій альбом "Красиво". Мені дійсно подобається те, що вийшло. А за 15 років кар'єри я зрозуміла, що кожен вихід на сцену завжди як перший", - зазначила співачка.

Тіна Кароль розповіла про чоловіків, свій страх і мрію про дочку

Крім цього, зірка зізналася, що не вважає звання Народної артистки пережитком минулого. А для того, щоб впоратися зі стресом, Тіні потрібно залишитися на самоті.

На питання "Юрій Горбунов або Дан Балан" Кароль відповіла: "і Горбунов, і Балан".