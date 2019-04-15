Тіна Кароль та Дан Балан влаштували "скажене весілля" у прямому ефірі Голосу країни 9

Зіркова парочка вкотре підігріла чутки про свій роман
Можливий роман між двома зірковими тренерами проекту Голос країни 9 - чарівною Тіною Кароль і гарячим молдавським музикантом Даном Баланом активно обговорюється в мережі. При цьому самі артисти нічого не коментують, але регулярно підливають масла у вогонь спільними фото, танцями під час шоу та фліртом на очах у всіх. Так, в півфіналі проекту, який відбувся 14 квітня, вони в черговий раз підігріли чутки про своїх близькі відносини.
В рамках прямого ефіру зіркові наставники підготували спільні виступи разом з учасниками своїх команд. Потап і його підопічні Карина Арсентьєва і Вікторія Ягич заспівали гучну композицію "Найкращий день" з саундтрека до фільму "Скажене весілля".
Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)
Поки вони "запалювали" на сцені, Тіна і Дан не стали відставати і влаштували гарячі танці у суддівських крісел. В кінці вони мило обнялися й поцілувалися.
Кадр з відео (youtube.com/Голос країни)
Після виступу Потап зазначив, що дуже пишається своїми учасницями, після чого звернувся до Кароль і Балана.
"А вами як я пишаюся! Яка ви кенгуруш пара!" - вигукнув продюсер.
"Я відчув себе на українському весіллі", - зізнався Дан.
"На чужому?" - тут же відреагувала Тіна.
"Ну, час покаже", - з посмішкою відповів артист.
Відео: Потап, Карина Арсентьєва, Вікторія Ягич – "Найкращий день" – півфінал – Голос країни 9 сезон (youtube.com/Голос країни)
Користувачі мережі залишилися в захваті як від номера, так і від "скаженого весілля" Балана і Кароль.
Нагадаємо, раніше Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.
Крім того, зоряний суддя Голосу країни 9 Дан Балан періодично інтригує шанувальників і розповідає про відносини з Тіною Кароль.