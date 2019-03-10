"Тісний контакт": Тодоренко спровокувала палкі суперечки питанням про дітей

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла, як проявляє почуття по відношенню до маленького сина

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко намагається не розлучатися зі своїм маленьким сином Михайлом. Молода мама віддає перевагу грудному вигодовуванню, а заради комфорту та зручності малюка навіть почала знімати новий сезон авторського проекту "П'ятниця з Регіною" у себе вдома. Також вона вирушила на два тижні в Дубаї разом з сином і дала поради, як зробити переліт з дитиною максимально комфортним і безпечним. Тепер же Регіна задалася спірним питанням, яке поставила підписникам в Instagram. Її цікавить, чи варто цілувати малюка в губи.

В якості прикладу ведуча привела досвід Девіда Бекхема, якого засудили за те, що він проявляв надмірну ніжність по відношенню до дочки. Сама ж шоувумен зізнається, що обожнює обіймати і цілувати синочка.

Для наочності вона показала знімок, на якому застигла в повітряному поцілунку поруч з графіті із зображенням малюка.

"Чула Бекхема за поцілунок зі своєю донькою в губи страшно захейтили. Сам Девід говорить про те, що це прояв ніжності і нічого більше. А ви як вважаєте, чи потрібен такий тісний контакт? Я свою дитину всю б зацілувала і з'їла б від великої любові", - зазначила знаменитість.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Думки шанувальників розділилися. Одні вважали, що занадто тісне спілкування з малюком не гігієнічно і недоречно, інші ж підтримали зірку і зазначили, що не в змозі утриматися від ніжностей по відношенню до своїх дітей.

"Цілувати дитину в губи не гігієнічно, як мінімум", "Звичайно ж, потрібно цілувати і обіймати своїх дітей, цілувати як батьки", "Я за поцілунки!", "Порушення кордонів. Якщо випадково потрапила - норм, а цілитися - це заміна понять. Чоловіка частіше цілуй", "Завжди треба цілувати дітей, навіть коли вони подорослішали", "Цілувати однозначно, але не в губи, це не гігієнічно і занадто інтимно", - ділилися своїми поглядами коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко з захопленням розповіла про здійснення своєї дитячої мрії, яку втілила в життя в Дубаї.