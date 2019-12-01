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Вже і з тещею знайомий: Alekseev заінтригував визнанням про можливе весілля з солісткою "ВІА Гри"

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.12.2019 - 13:07
Вже і з тещею знайомий: Alekseev заінтригував визнанням про можливе весілля з солісткою "ВІА Гри"
Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Пара зачарувала ефектним виходом у світ на музичній премії

Український співак ALEKSEEV щасливий і закоханий - нещодавно артист розсекретив свій роман з солісткою групи "ВІА Гра" Уляною Синецькою. Пара почала публікувати спільні фото в соцмережах і зізнаватися в почуттях один до одного, а також разом з'являтися на публіці. Ведуча "Світського життя" Катя Осадча не забула поцікавитися, чи варто чекати весілля незабаром, на що Микита відреагував дещо інтригуюче.

Співак зізнався, що такі думки у нього виникали, а Уляна, сміючись, додала, що чекає пропозиції руки і серця.

Також ALEKSEEV додав, що вже навіть познайомився з потенційною тещею.

"Я знаю маму Уляни, ми познайомилися недавно. Я приїхав до коханої додому і ми поспілкувалися. З кулінарної точки зору теж відпочивав на повну, тому що для мене приготували дуже багато страв. Це любов з першого погляду", – розповів артист.

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Зі свого боку Уляна Синецька зізналася, що мала розмову з приводу своїх романтичних відносин з продюсером "ВІА Гри" Костянтином Меладзе.

"Насправді Костянтин тільки підтримує наш союз. Він за справжню любов, тому що для творчої людини дуже важливо бути коханою чи навпаки – страждати. В моєму випадку у нас все чудово, я дуже люблю Микиту, тому Костянтина все влаштовує", – зізналася співачка.

30 листопада закохані відвідали церемонію нагородження музичної премії M1 Music Awards і з задоволенням позували на червоній доріжці в стильних вбраннях. Уляна була в облягаючій атласній чорній сукні і шкіряній куртці, а Микита - у чорному костюмі з блискучими піджаком.

Вже і з тещею знайомий: Alekseev заінтригував визнанням про можливе весілля з солісткою &quot;ВІА Гри&quot;Вже і з тещею знайомий: Alekseev заінтригував визнанням про можливе весілля з солісткою &quot;ВІА Гри&quot;

Alekseev і Уляна Синецька (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Шанувальники залишили під ефектними фото в Instagram Alekseev розчулені коментарі, бажаючи парі щастя.

  • Щасливі, нехай так буде вічно
  • Ідеальна, найкраща пара
  • милота
  • Ви з Уляною сама прекрасна пара
  • боже, ви неймовірні..
  • МИКИТА ТИ КРАЩИЙ
  • Ви прекрасні
  • Молоді, щасливі
  • які красиві
  • Ви дуже красиві
  • Ой, які
  • Аааа,ну які ж милі

Вже і з тещею знайомий: Alekseev заінтригував визнанням про можливе весілля з солісткою &quot;ВІА Гри&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/alekseev_officiel)

Раніше повідомлялося про те, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" розповіла, що трохи не позбулася дитини через недбалість лікарів.

Красива пара: Alekseev вийшов у світ з коханою з "ВІА Гри" Більше не приховують: Alekseev розсекретив роман з солісткою "ВІА Гри"
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